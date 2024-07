Ilmus Veiko Belialsi luulekogu "Tiigri aasta"

Värskest kogust leiab nii rütmilis-riimilist luulet kui abstraktsemat vabavärssi. Autor peegeldab maailmas toimuvat ja jagab siseilma heiastusi.

Luulekogu sündis Belialsi eesmärgist kirjutada aasta jooksul iga päev vähemalt üks luuletus. Töörotsessi võrdleb autor dokumentalisti omaga, kes võtetega alustades ei kujuta ettegi, mis elul ja juhusel varuks on. Nii on ka "Tiigri aasta" käsikirja sünnilugu mõjutanud ühiskondlikud sündmused, mis jäävad igaveseks defineerima 2022. aastat.

Luulekogu toimetaja on Doris Kareva. "Veiko Belialsi luule on siiani pälvinud tema proosast vähem tähelepanu, antoloogiate koostamisel olen siiski märganud tema autorihääle eripära. See registreerib maailmas ja siseilmas toimuvat sümpaatse vaoshoitusega ning sageli üsna täpselt," sõnas Kareva.

Veiko Belials on eesti ulmekirjanik, lastekirjanik, luuletaja, tõlkija ja harrastuspiltnik. Lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia 1991. aastal metsanduse erialal. Alates 2000. aastast töötab Luua Metsanduskooli õpetajana.

Varem on Belialsi sulest ilmunud seitse ulmeraamatut, seitse luulekogu ja kaks lasteraamatut. Aastast 2015 on Belials Eesti Ulmeühingu president. Üheksal korral on ta pälvinud ka Eesti ulme aastaauhinna Stalker.