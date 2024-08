Festivalide korraldajad: inimesed on piletiostuga ettevaatlikumad

Reedel alanud Viru Folki peetakse Käsmus juba 17. korda. Seekord tutvustatakse lähemalt Alpi rahvaste muusikatraditsioone. Korraldaja Peep Veedla sõnul on programm uhkem kui kunagi varem.

"Sellist joodeldajate kontsentratsiooni pole Eestis kunagi olnud ja ei tule ka," ütles ta.

Kalli programmi kokkupanek on sel aastal aga olnud paras peavalu.

"Kui oleks aasta tagasi teadnud, et Eesti riigil hakkab nii kehvasti minema, et inimestel raha vähe ja ettevõtjatel raha vähe, siis oleks teinud tagasihoidlikumalt. Nii ägedat programmi nagu tänavu polegi varem olnud, sest välisesinejate hulk on muljetavaldav, ja nad kõik lendasid Kesk-Euroopast kohale," lausus Veedla.

Ka Pirita kloostri varemeis toimuv ligi 20-aastase traditsiooniga Birgitta festival pidi piletimüügi käima saamiseks nägema rohkem vaeva kui mõni aasta tagasi.

"On kuidagi tunda, et inimesed on ettevaatlikumad piletiostu otsusega, jäetakse see pigem viimasele hetkele. Korraldaja vaates tähendab see ebakindlust kuni viimase hetkeni, et kas tuleb saal täis või mitte. See on tähendanud dünaamilist hinnastamist, sooduskampaaniaid ja kõike muud sellist," rääkis Birgitta festivali direktor Lennart Sundja.

Kas leevendust võiks pakkuda näiteks festivalide korraldamine üle aasta?

"Iseenesest see võiks Eesti festivalimaastikule tuua natuke ruumi ja õhku juurde. Mina ei lööks risti ette ja oleme ka Birgitta festivali tulevikuplaane arutades erinevaid stsenaariume läbi käinud ja kõik variandid on laual," ütles Sundja.