Imbi Paju avaldas esimese lasteraamatu "Kadrioru aednik"

Läbi väikese Käbi avaneb lugejale põnev ja hariv rännak, mis viib läbi Eesti aedade, kodu kaunistamise sümbolite ja antiikfilosoofia, millele toetus ka Eesti riigi loomine. "Usun, et see lugu on sama võimas kui laulupidu meie rahvuslikus eneseteadvuses – see on meie ühine pärand," kirjeldas autor raamatut.

"Kadrioru aednik" näitab, kuidas laps kasvab loodusega üheks, sirgub koos taimede, puude, mesilaste, lepatriinude, lindude ning köögi- ja puuviljadega. Loo kaudu mõistame koos Käbiga, et oleme osa loodusest ja meie ülesanne on seda kaitsta ja hoida, ammutades sellest elujõudu, loovust ja ettevõtlikkust. Käbi lugu rõhutab ka põlvkondadevaheliste sidemete tähtsust ja seda, kuidas lood ja tarkused kanduvad edasi järeltulevatele põlvkondadele.

Imbi Paju on tuntud teostega, mis käsitlevad eestlaste ajaloolist kogemust okupatsiooni ajal. Pajult ilmus selle aasta juulis koos Mart Laariga ja Eerik Niiles Krossiga esseeraamat "Ükski inimene ei ole saar. Kolm esseed Gulagi arhipelaagist". Rahvusvahelise tuntuse on Paju saavutanud raamatuga "Tõrjutud mälestused".

"Kadrioru aednikule" on teinud illustratsioonid Liina Maadla.