Suri briti näitleja Maggie Smith

Näitleja pojad kinnitasid pressiteates, et Smith lahkus rahulikult reede, 27. septembri hommikul haiglas.

Smith tuntumate rollide hulka kuuluvad professor Minerva McGonagall, keda ta kujutas Harry Potteri filmide seerias, ning Violet Crawley ajaloolisest briti draamasarjast "Dowton Abbey", mida võis näha ka ETV-st.

Maggie Smith Minerva McGonagalli rollis Harry Potteri viimases filmis Autor/allikas: Kaader filmist

Smith sündis 1934. aastal Oxfordis, kus ta liitus teismelisena kohaliku teatriga. Esimene oluline filmiroll tuli 1958. aastal, mil ta astus üles Seth Holt trilleris "Nowhere to Go". Selle rolli eest nomineeriti ta ka parima naiskõrvalosatäitja Bafta (briti filmiauhinnad) auhinnale.

1962. aastal võitis Smith esimese parima naisnäitleja auhinna Evening Standard Awardsil, briti vanimal ja väärikamal teatriauhindade tseremoonial. Smithile kuulub parima naisnäitleja auhinnakategooria rekord, olles tiitli pälvinud kuuel korral.

Maggie Smith Violet Crawley rollis briti ajaloolises draamas Downton Abbey

Esimese suurema tunnustuse sai Smith rolli eest 1969. aasta filmis "The Prime of Miss Jean Brodie", mille eest võitis ka parima naispeaosatäitja Oscari. Parima naiskõrvalosatäitja Oscari pälvis Smith rolli eest 1978. aasta filmis "California Suite". Kokku oli Smith Oscarile nomineeritud kuuel korral.

Lisaks on Smithi pärjatud Tony auhinnaga, nelja Emmyga, viie briti filmiauhinna, kolme kuldse gloobuse ja viie ekraaninäitlejate gildi auhinnaga.