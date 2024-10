Galerii: Vaiko Epliku ja Eliidi uue albumi esimene kuulamine Raadio Tallinnas

Albumi esimene kuulamine toimus täpselt nädal enne albumi ilmumist. Album näeb ilmavalgust 15. oktoobril. "Lähen müüjaks" pealt leiab kümme lugu, mis on kirjutatud Betti Alveri sõnadele.

"See tuleb jälle üle pika aja Vaiko Epliku ja Eliidi plaat, aga ilma numbrita, sest ega need kolm esimest plaati, mis selle nime alt tulid, olid ka sooloplaadid. Ma ei olnud lihtsalt psühholoogilselt valmis puhtalt enda nime alt välja tulema ja plaatidel oli palju külalisi. See, mida me nüüd Eliidiga plaanime, on midagi täiesti muud. Algusest peale töötame nende arranžeeringutega kambakesi ja igaüks ise annab oma panuse," ütles Eplik veebruaris kultuuriportaalile.

Albumilt on juba ilmunud singlid "Ekstaas", "Võrdlus" ja "Oh jeerum".