Vaiko Eplik ja Eliit andsid välja albumi "Lähen müüjaks"

Võimalikke poetesse, kelle sõnadele uuel albumil muusikat kirjutada, oli mitmeid, aga jäi lõpuks siiski Alveri juurde pidama.

"Nimilugu "Lähen müüjaks" on nii rabavalt kaasaegne. Juhtusin seda lugema täpselt sel nädalal, kui Türgis oli suur maavärin, mida mainitakse ka selles tekstis. See on Alveri enda lapsepõlvepilt, kuna ta ju elas sisuliselt Jõgeva raudteejaamas või selle kõrvalmajas, isa oli raudteeametnik ja siis see tekst ongi pilt tema lapsepõlvest, mis on nii aktuaalne ka täna. Sealt hakkas see idee kuidagi minu jaoks hargnema ja kasvas kinnisideeks. Mida enam ma Alveri kohta teada sain ja mida rohkem teda lugesin, seda enam see kõik kuidagi nakatas ja haaras mind," rääkis Eplik.

"Lähen müüjaks" on esimene album, mis ei valminud mitte Epliku sooloprojektina, vaid just ansambel Eliidi ühise loominguna. Seal samas Raadio Tallinnale antud intervjuus tõdes Eplik, et otsustas lõpuks usaldada muusikuid, kellega on 12 aastat koos töötanud.

"OIles 15 aastat tegelikult vältinud koostööd päris muusikutega ja ise kõike mänginud, sai see aeg minu jaoks kuidagi täis. Võtsin selle enda jaoks kokku albumiga klišeed ja jõudsingi vastu seina enda klišeedega üksinda istumisest. Siis tekkiski mõte usaldada muusikuid, kellega olen 12 aastat oma muusikat mänginud ja mina nendega, ja minna nendega seda muusikat püüdma," rääkis Eplik.

"Ega see mulle lihtne ei olnud. See oli minu jaoks suur risk ja seotud suurte pingetega. Aga õnneks tasus see tänu võrratutele muusikutele kuhjaga ära. Olen Kallervo Karule, Kostja Tsõbulevskile ja Sten Šeripovile väga tänulik, et nad minuga sellele retkele kaasa tulid," lisas ta.