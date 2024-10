Näitusel "Toolile nõjatudes" näeb Eestis leiduvaid erilisi mööbliesemeid

Rakveres on korda tehtud Rehbinderi maja ja suve alguses avati seal näitus "Toolile nõjatudes. Luksust ja lihtsust keskajast Lutherini".

"Meil ei ole ainult tooli näitus, vaid siin on läbilõige Eestis leiduvatest kõige iseloomulikumatest mööbliesemetest," ütles näituse peakuraator Viljar Vissel.

Näitusel on väljas vahva mööblikast, mille sahtleid avades on võimalik näha, mis käib mööbli sisse. "Siin on hobusejõhvi ja mereheina, laastu ja vatiini."

Näitusel olev diivan kuulub Virumaa muuseumi kogusse ja on saadud Richard Sagritsa pärandist. "Fotode põhjal ja mööbli enda analüüsi põhjal sai tuvastatud, et see kuulus Laidoneridele. Ilmselgelt on sellel istunud terve plejaad prominente," selgitas Vissel.

Spekuleeritakse, et ilmselt sattus diivan omal ajal pisarate poodi, kust maalikunstnik Sagrits selle ära ostis. "Aga kuna dokumente meil ei ole, siis see on ainult oletus," ütles Vissel.

Pisarate pood on komisjoni pood, kuhu viidi oma kallis kraam selleks, elamiseks raha saada. "Sõjaperioodil oli see väga levinud."

"Mind köidavad nende mööbliesemete puhul ornamendid ja tehniline pool aga köidavad ka nende esemete lood ja eriti see, kui saab teha detektiivitööd. "Ese ise ja toetavad materjalid, arhiivist fotod või tekstid või kellegi mälestused," selgitas Vissel, kuidas detektiivi tööd tehakse.

Näitusel on võimalik vaadata ka tooli, mille kirjeldamiseks pole isegi eestikeelset terminit välja mõeldud. "Ta on levinud pigem briti kultuuriruumis ja ameerikas ja tuntud just treitud mummukeste tõttu. Natuke rustikaalsema joonega," ütles Vissel. "See on tõsiselt mugav tool."

"Miks on toole nii palju, siis seepärast, et toole ongi kõige rohkem säilinud, see on praktiline tarbeese. Lauad, kapid ja teised suured esemed kipuvad ju igasuguste elu keerdkäikude virvarris hävima," selgitas peakuraator.

Samuti näeb näitusel eesti kõige vanemat säilinud mööblieset. "See on serveerimiskapp ehk credenza, mis on daatumiga 1450. Teine kõige vanem säilinud mööbliese on vitriinkapp, mis on dateeritud aastast 1614."

Muuseumisse on tehtud ka laste tegelusrada, kus lapsed otsivad väikeseid põrssaid ja mõistatavad sigade sugupuud.