Galerii: muuseumiühing jagas välja parima muuseumimeene auhinnad

Tänavu esitati võistlusele üle 60 meene 34 muuseumist. Lisaks esitas konkursile oma meenesarja kolme muuseumi ühine näituseprojekt. Mitte kunagi varem ei ole konkursil osalenud nii palju muuseume nii suure hulga meenetega.

Hindamisel jälgiti, et meene kannaks muuseumi identiteeti, oleks inspireeritud muuseumi kogust, toetaks muuseumi näitusetegevust, oleks nüüdisaegse disainiga ja atraktiivselt teostatud. Samuti jälgiti hindamisel, et meene oleks hariv ning väärtustaks meie kultuuripärandit.

Esimese preemia võitis Eesti Vabaõhumuuseumi karjalapse moonakott, mis pälvis žürii üksmeelse heakskiidu toote lihtsuse, nutikuse ja praktilisusega. Moonakoti sisu saab mõnusasti põske pista, pakendit on minimaalselt ning seegi on valdavalt taaskasutatav. Samuti toetab see äsja avatud Karjalapse rada ning laiemalt Eesti Vabaõhumuuseumi eesmärke ja väärtusi.

Teise preemia võitis Tartu Linnaajaloo Muuseumide meenesari "Minu Tartu", mis toetab muuseumi hiljuti valminud Tartu-teemalist näitust. Žürii hindas meenekomplekti terviklikkust ja tugevat kohaidentiteeti.

Kolmas koht läks jagamisele Eesti Tervisemuuseumi kommipurgi "Kiika kakat" ja Lastemuuseumi Miiamilla tülisokkide vahel.

Lisaks auhinna pälvinud meenetele tõstis žürii esile Käru muuseumi käruteemalise memomängu, Virumaa muuseumide Rehbinderi maja mööblivildid "Mööbelda vabalt" ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse suveniirsärgid "Oblikate vahel".

Žüriisse kuulusid Kadri Rannala (Eesti Tervisemuuseumi direktor, ICOM Eesti esindaja), Mariann Raisma (TÜ muuseumi direktor, EMMA konkursi idee autor), Andres Labi (OÜ Ruumilabor sisearhitekt, Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu liige), Mirjam Rääbis (muuseumiekspert), Anu Viltrop (Eesti Muuseumiühing), Ketli Tiitsar (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi programmi juht) ja Sten Lindpere (Refleks OÜ, loovjuht/disainer).

EMMA auhinda antakse välja üle aasta. Auhinna eesmärk on muuseumide igapäevatöö ühe osa – tootearenduse ‒ tunnustamine ja väärtustamine ning muuseumide kogude kui inspiratsiooniallika kasutamine loovtööstuses.

Muuseumimeene konkursi auhinnafond on 2000 eurot, mida toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.