Muuseumiöö keskendub tänavu vabadusele

18. mail toimub Muuseumiöö "Öös on vabadust!". Samal päeval tähistatakse ka rahvusvahelist muuseumipäeva. Pea 200 muuseumit ja mäluasutust on sel õhtul avatud kell 18.00-23.00.

"Muuseumiöö toimub juba 15. korda. Eelmisel aastal oli külastajaid üle 70 000 ning osales 188 muuseumi ja mäluasutust. Pea 200-le lähenev programmide arv näitab, et läbiviijad peavad Muuseumiööd väga oluliseks väljundiks oma hoonete, näituste, programmide tutvustamisel", kommenteeris Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.

Seekordne teema on muuseumitöötajate seas läbi viidud küsitluse tulemusena "Öös on vabadust!". "Vabadusest kõnelemine ei tohiks vabas riigis kunagi kaotada oma aktuaalsust. Vabadusest mõtlemine ja selle mõistmine on eriti oluline nüüd, kus pinged maailmas aina kasvavad," lisas Viltrop.

"Muuseumiööl vabadusest rääkides keskendume ka sõnavabadusele, väljendusvabadusele, isikuvabadusele, usuvabadusele, poliitilisele vabadusele jne. Näiteks on Muuseumiöö programmiga liitunud verivärske Keelatud kirjanduse muuseum, mille programm tuletab meelde, et meil Eestis on vabadus kirjutada ja lugeda piiramatult erinevat kirjandust. Muuseum annab aga ülevaate raamatutest, mis on maailma eri paigus olnud erinevatel perioodidel mitmesugustel põhjustel keelatud," sõnas ta.

Muuseumiöö raames on enamike muuseumite pilet üks euro, mitmed muuseumid ja mäluasutused avavad oma uksed ka tasuta.