Lennusadam korralduslikel põhjustel muuseumiööl ei osale

Homsel muuseumiööl on tasuta või sümboolse ühe-eurose pileti eest avatud taas enam kui 200 Eesti muuseumi uksed. Samas on ka erandeid, sest mitte kõik mäluasutused pole rahul muuseumiöö senise korraldusega.

Kui tavaliselt on Tallinnas olnud muuseumiöö üheks tõmbenumbriks Lennusadam, siis sel aastal Lennusadam muuseumiööl ei osale.

Kui ühelt poolt on Meremuuseumi direktori Urmas Dreseni sõnul põhjuseks see, et vastavatud uue ekspositsiooni tehniline seadistus õhtuti alles käib, siis teiselt poolt nendib ta, et liiga suur rahvamass on muuseumile koormaks.

"See on ka teiste muuseumite probleem olnud, on ka meie muuseumi laevadel olnud. Olen ennegi öelnud, et see kõik on kena, aga suurte muuseumide puhul, just Tallinna näitel, on muuseumiöö aktiviteeti ja rahata sissepääsu, ma ei taha öelda, et ära kasutatud, aga võib-olla tulevad õhtuti mõned seltskonnad natukene joviaalsemas meeleolus kui tavalised muuseumikülastajad ja see on probleeme tekitanud," selgitas Dresen.

Nii Paksu Margareeta kui ka Lennusadama näitel jõuab paari tunni jooksul nende muuseumidesse tuhandeid külastajaid. Dreseni sõnul suure tõenäosusega küll järgmisel aastal osaletakse, aga ta leiab, et ehk oleks aeg natuke korralduslikule poolele otsa vaadata.

"Võib-olla aitaks mingisugune väikene tasu. See võib jällegi muuta muuseumiöö olemust, kus muuseumid on tasuta lahti. Mingisugused mõtted on ja muuseumirahvas peab ühel hetkel pead kokku panema. Võib-olla see, mis töötab väiksemas kohas, ei tööta eriti hästi suuremas kohas," arvas Dresen.

"Suurel rahvamassil ei ole alati mitut positiivset märki küljes. Tahaks öelda ka seda, et võib-olla on muuseumielamus tunduvalt efektiivsem ja parem, kui inimesed saavad rahulikult vaadata, mitte üksteise järel oodates liikuda," lisas muuseumijuht.

Tallinna linnamuuseumi filiaalides võrreldakse aga muusemiööd laulupeoga. Korraldamiseks tuleb üksjagu vaeva näha, samas pärast on tunne ülev.

"Me teeme eeltööd ehk siis me ei ava tervet muuseumi, osa ruumid on niikuinii suletud, kuna meil on päästeameti ettekirjutused ja me ei tohi sinna liiga palju inimesi korraga sisse lasta," rääkis Kiek in de Köki juhataja Anneli Jalava ning lisas, et esemed, millele on lihtne käed külge panna või mis liiguvad ruumis liiga palju, tõstetakse eest ära.

Ka väikeses Kalamaja muuseumis ollakse suuremaks külastajate hulgaks valmis. "Kui juhtub nii, et Euroopa parimasse kogukonnamuuseumissse tuleb homme nii palju rahvast, et kõik ei mahu ära, siis me palume oodata ukse taga – ühed lähevad välja, teised tulevad sisse. Meie oleme harjutanud Tallinna linna tasuta muuseumipühapäevadega, meil on see kogemus taga olemas ja oleme valmis," rääkis Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi.

Kuigi pika traditsiooniga muuseumiööl on palju nö püsikliente, on see võimalus ka esimeseks tutvumiseks. "Ma loodan, et enamus tulevad hiljem uuesti, et süvitsi ringi vaadata ja meie ekspositsiooni süveneda," sõnas Jalava.

Kristi Paatsi julgustab lisaks suurtele ja kuulsatele muuseumidele võtma kavva just väikesi ja vähem tuntud muuseume. "Minge Käru muuseumisse, Saatse muuseumisse, tsemendi muuseumisse. Seal oodatakse, on kohvikud, tuurid, ekskursioonid, töötoad. See on pidu," ütles ta.