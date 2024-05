Kerttu Männiste: Muuseumiöö on stabiilselt olnud väga populaarne

Muuseumiööde traditsioon on Männiste sõnul pärit Berliinist, kus seda katsetati esimest korda 1997. aastal. "See osutus väga edukaks, nii et 2002 kuulutas Pariisi linnapea välja sarnase algatuse. Pariisis sai sellest küll kähku linnakultuurifestival, mitte ainult muuseumide ja galeriide sündmus, vaid hõlmas erinevaid kunste ja tervet linna ruumi," rääkis Männiste.

Eestis on Muuseumiööd korraldatud juba 15 korral. "Muuseumiöö on stabiilselt olnud väga populaarne, publiku poolt läbi aastate väga hästi vastu võetud," sõnas Männiste.

Tänavuse Muuseumiöö teemaks on "Öös on vabadust". Kõik muuseumid on saanud seda endale sobivalt tõlgendada. "See võib olla sõna- või väljendusvabadus, mida esindavad hästi näiteks Keelatud kirjanduse muuseum Tallinnas, Iloni Imedemaa Haapsalus. See võib olla liikumisvabadus – maanteemuuseum on kindlasti üks koht, kes käsitleb aspekti, et me võime vabalt igale poole liikuda. Usu- ja isikuvabadus, poliitiline vabadus on näiteks Vabamu muuseumis. Neid rakursse, mille alt teemat mõtestada, on tõesti hästi palju," rääkis muuseumiühingu juht.

Näituseid ja kontserte jagub igasse Eesti otsa. "Näiteks Valga muuseumis saab Ruslan ja Rute Trochynskyi kontserti kuulata, kus vabadus ja muusika kokku saavad. Või siis miks mitte rääkida vabadusest muuseumit teha. Väga tore näide sellest on Roela tuletõrje seltsi pop-up-muuseum ehk siis väljapanek, mis sünnib selleks üheks õhtuks," rääkis Männiste.

"Hästi vahva, et Tallinna bussijaam pakub juba mitmendat aastat võimalust retrobussidega sõita ja ka siis kontserti nautida. Või siis juba aastaid Muuseumiöö programmist tuttav jalgrattamuuseum, mis sel aastal on oma uksed avanud suisa kelle üheni öösel," tutvustas Männiste.

Kogu Muuseumiöö programm on leitav SIIT.