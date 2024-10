20/20 filmifestivali peakorraldaja: kirjandus, muusika ja film moodustavad meil ühtse sümbioosi

Kui eelnevatel aastatel oli 20/20 filmifestival pühendatud konkreetsetele žanridele alatest komöödiast ja ulmest lõpetades õudusega, siis sel aastal panid tegijad endale veel kitsamad raamid: kõik filmid on valminud 1924. aastal ehk täpselt sada aastat tagasi.

Näitamisele tuleb kolm filmi – "Punane liilia", "Viimane naer" ja "Kolm naist" –, mille jaoks on muusikud, nende hulgas näiteks Maris Pihlap ja Marju Jõgeda, loonud värske helitausta, mis seanssidel ka ette kantakse. Samuti on kolm kirjanikku kirjutanud konkreetsest filmidest tõukuvad uued tekstid.

"Ta ei ole klassikaline filmifestival, kõik kolm kokku ehk kirjandus, muusika ja film moodustavad ühtse sümbioosi, ei saagi tõsta üht esile teistest," ütles festivali peakorraldaja Triin Siimer ja lisas, et kui neil ei oleks filmi, siis poleks uut helitausta ja uut kirjandust. "Aga need uudisteosed on just selle festivali suur väärtus."

Kristjan Haljaku uus tekst käib kokku Ernst Lubitschi filmiga "Kolm naist". Tema sõnul on tegemist küllalt kerge, isegi kergemeelse filmiga, kuid just see teda kõnetaski. "Ma võiksin öelda, et mõnes mõttes on tegemist väljakutsega, aga ma arvan, et usaldades juhust, sünkroonsust ja teatavat kokkulangevust, mis võimaldasid sellise sündmuse juhtumise, on see tegelikult väga loomulik," tõdes ta.

Haljak rõhutas, et ta ei hakka mitte tummfilmi peale lugema, vaid esitab oma teksti pärast filmi. "See tekst on inspireeritud filmist "Kolm naist", aga see pole muidugi mõista selle filmi narratiivne ümberjutustus. Ma loen ette ühe üpris psühhedeelse lühikese proosapala," selgitas ta.

Filmifestival 20/20 toimub kuni 26. oktoobrini Tartu Kirjanduse Majas.