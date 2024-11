Maris Pihlap avaldas lühiplaadi "Kui nad vaid teaks…"

Marise sõnul on see lühiplaat omamoodi armastuslaulude kogumik ning see sellisena kirja panna ja töödelda oli julgustükk, sest armastus on läbi aja juba loomingus risti-põiki läbi lauldud ja kirjutatud. Ent ta lisas, et eelkõige sooviski ta läbi eneseületuse ja loomingu nii endale kui teistele meelde tuletada, et isegi, kui millestki on juba sajandeid räägitud ja kõikvõimalikud variandid läbi mängitud, ei tähenda, et see ei võiks täna siin, meie kõigi elus, ikka nii oluline ja suur teema olla. "Tunne on ju alati ikka, nagu oleks esimene kord," tõdes Maris.

Värskel lühiplaadil on kokku viis lugu, millest neli on erinevad koostööd kodumaiste artistidega ning üks instrumentaalpala. Lisaks lauljarollile on kogu plaat ka Pihlapi enda produtseeritud. "Ka produtsendina on nende lugude tegemine mulle mingi värske suuna ja hingamise andnud," avas Pihlap ning avaldas lootust, et seekordne kogumik ei jää mingiks "eksootiliseks eriprojektiks", vaid saab nüüd aja jooksul aina orgaanilisemaks osaks tema ja ka kogu kodumaise muusika kõlast.

Marise sõnul oli positiivne üllatus, et plaadi peale nii palju erinevaid koostöid kogunes. "See oli pigem tore kokkusattumus ning lõpuks joonistuski lugudest välja mingi päris huvitav suhete-teemaline kaar, mida läbi muusika edasi kanda," lisas ta ning rõõmustas, et projektiga tulid koheselt kaasa ka Jüri Pootsmann ja Eik. "See on mulle muusikuna väga suur kompliment, et kõik, kelle hääli nendel lugudel ette kujutasin, kohe ka teemas olid," ütles Pihlap.

Mix'i ja kahes loos ka produtseerimisega aitas Bert Prikenfeld, master'i tegi Tanel Roovik, instrumentalistidena panustasid Frederik Küüts, Frederik Mustonen, Mattias Tirmaste ja Robert Valdna. Kaasa teevad Reket, Villemdrillem, Jüri Pootsman ja Eik. Albumi andis välja Tiks Rekords.