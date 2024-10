Tartu Uues Teatris esietendub Johan Elmi autorilavastus "Abrakadabra"

Lavastuse "Abrakadabra" algmaterjaliks on John Koenig'i poeetiline teos "Dictionary of Obscure Sorrows" ehk "Ähmaste kahetsuste sõnastik", mida eesti keelde veel tõlgitud ei ole.

"See on väljamõeldud sõnade sõnastik, kus üks väga kirjanduslikult täpne keeleinimene on välja mõelnud terve hulga sõnu tunnetele, mida me kõik tunneme, aga mille jaoks meil ei ole sõnu olemas," ütles autor-lavastaja Johan Elm.

Elm valis selle teose, kuna talle meeldib enda sõnul keel ja sellest tulenevad lingvistilised mängud, aga kõige rohkem puudutas teda äratundmisrõõm, kui ta luges neid sõnu.

"Me tunneme oma elu jooksul igasuguseid segaseid tundeid, kas enda sees või suheldes teistega ja keegi on suutnud neile mingi nime anda, tehes selle segase tunde seeläbi natuke arusaadavamaks, hoomatavamaks. See äratundmisrõõm, et ma ei ole nii üksi oma tunnetega," ütles Elm.

"Abrakadabras" kohtub publik 28 uue väljamõeldud sõnaga, mille hulgas on väljendid nagu näiteks minajälg, humanuusia, olenikud ning luumus. Ainus narratiivne raam on Elmi sõnul, et lugu liigub nagu inimese elukaargi, sünnist surmani, üritades kaardistada elus olulisi hetki.

"Minu jaoks on ta vist kõige rohkem kokkusaamise teema või kuidas inimesed saavad või ei saa omavahel päriselt kokku ja see igatsus teise inimese järele, et temaga päriselt kohtuda ja see kurbus, mis tekib, kui see luhtub," ütles näitleja Grete Jürgenson.

"See oleks väga lahe, nii et see on mõnes mõttes keeleuuenduslik projekt. Kui läheb õnneks ja kui inimesed nopivad nad üles, siis miks mitte?" vastas Elm küsimusele, kas need sõnad võiksid kunagi ka päris sõnaraamatusse jõuda.

"Abrakadabra" esietendub Tartu Uues Teatris 26. oktoobril.