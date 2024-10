Galerii: Tartu Uue Teatri hooaja avab Johan Elmi lavastatud "Abrakadabra"

Tartu Uues Teatris käivad oktoobri lõpus esietenduva Johan Elmi autorilavastuse "Abrakadabra" proovid. Lavastuse alusmaterjaliks on John Koenig'i teos "Dictionary of Obscure Sorrows" ("Ähmaste kahetsuste sõnastik").

"Ähmaste kahetsuste sõnastik" on poeetiline kogumik sõnu ja nende definitsioone, mis püüavad tabada tundeid, mida me kõik oleme tundnud, kuid pole senimaani osanud sõnadesse panna. See on väljamõeldud sõnade sõnastik.

"See lavastus on katse meie sees ja ümber toimuvat kinni püüda ja sellele tähendus anda. See on väikese inimese ülisuur püüd kuidagigi olemas olla ja seda nautida," selgitas lavastaja Johan Elm.

Tartu Uue Teatri 17. hooaja avalavastuse toob lavale Tartu Uue Teatri trupp koosseisus Elise Metsanurk, Grete Jürgenson ja sellest hooajast teatriga liitunud Juhan Soon. Külalisena teeb kaasa Markus Truup. Tartu Uue Teatri debüüdi teeb kunstnik Eugen Tamberg.

Lavastus esietendub Tartu Uues Teatris 26. oktoobril.