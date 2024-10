Vaata enne tele-eetrit: ETV-s alustab arhitektuurisari "Loodud kestma"

Betoonile ei ole tugevuse poolest alternatiive - tehiskivi on hädavajalik nii hoonete, teede kui taristute rajamisel. Materjaliomadustelt on betoon kestlik, hästi vormitav, disainielemendina esteetiline, ehitamine on kiire, võimaldades luua nii monumentaalset kui õhuliselt mõjuvat arhitektuuri. Betoonile on küll ette heidetud suurt jalajälge, kuid tänaseks on teadlased välja töötanud mitmeid innovaatilisi lahendusi, mis keskkonnasaastet oluliselt vähendavad.

Sarja esimeses osas tõstetakse esile eriprojektide järgi valminud hooneid, mille teevad eriliseks kas siis materjalikasutus, arhitektuur ja eriline vorm või ka keskkonda sobitumine. Üks neist on Tartu vanalinnas mõni aeg tagasi valminud betoonist kortermaja, mis võeti muinsuskaitse alla kohe, kui see valmis sai.

Märgiline tähtsus on Rocca al Mare Kooli kompleksil, mille puhul kasutati teatud lahendusi betoonarhitektuuris esmakordselt. Omaette nähtus on Villa U, volüümikas eramu, mille betoonist pinnad ja vormid jätkuvad ka siseruumides. Õnnestunud ja kvaliteetse betoonarhitektuuri näidisena uuritakse lähemalt ka valget büroohoonet Pirital.

Saate autor Ene-Maris Tali, režissöör Maarika Lauri, operaator Tanel Velli-Vällik. Tootja TV&e-meedia.

"Loodud kestma" on eetris neljapäeviti kell 22.05 ETV-s.