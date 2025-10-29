Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

Eesti Betooniühing kuulutas 2025. aasta betoonisõbraks teleajakirjanik Ene-Maris Tali, kes on käsitlenud enda telesaadetes Eesti betoonarhitektuuri ja betoonehitust.

Ene-Maris Tali eestvedamisel, toimetamisel ja produtseerimisel valmis 2024. aastal esinduslik ETV saatesari "Loodud kestma", mis läbi väljapaistvate hoonete tutvustamise ning paljude arhitektide ja ehitusinseneride antud intervjuude suudab luua mitmekülgse pildi Eesti arhitektuurist ja ehitusest läbi aastakümnete.

"Ene-Maris Talil on autorina ja toimetajana oskust luua ehituse ja arhitektuuri ümber laiemat pilti, konteksti," sõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. "Ühest küljest väljendavad tema saated hästi ehitusvaldkonna mitmekülgsust ning teisalt ehitustöödesse kaasatud inimeste väga erinevaid oskusi," lisas Leetma.

Ene-Maris Tali on kirjutanud stsenaariume, tele- ja teatrilavastuste käsikirju, tootnud ja toimetanud dokumentaalfilme ning tema sulest on ilmunud kolm kogupereraamatut. Käesoleval sügisel ilmus ka tema esimene romaan.

"Meil on hea meel ka selle üle, et Ene-Marise eestvedamisel on betoonarhitektuuri- ja -ehituse sari "Loodud kestma" jõudmas rahvusvahelise vaatajani läbi arhitektuurifilmide festivali Ark Rex, mida peetakse Helsingis neljandat korda", ütles Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. "See telesari demonstreerib kõigile, et Eesti ehitusettevõtted pole ainult kvaliteetse tulemusega alltöövõtjad vaid ka esinduslike ehitiste peatöövõtjad."

Betoonisõbra tiitli on varem pälvinud näiteks skulptor Oliver Soomets, ehitusinsener Riho Oras, arhitektuuriajaloolane Carl-Dag Lige jt. Auhind anti esmakordselt välj 2018. aastal.