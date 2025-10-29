X!

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

Arhitektuur
Ene-Maris Tali
Ene-Maris Tali Autor/allikas: Eesti Betooniühing
Arhitektuur

Eesti Betooniühing kuulutas 2025. aasta betoonisõbraks teleajakirjanik Ene-Maris Tali, kes on käsitlenud enda telesaadetes Eesti betoonarhitektuuri ja betoonehitust.

Ene-Maris Tali eestvedamisel, toimetamisel ja produtseerimisel valmis 2024. aastal esinduslik ETV saatesari "Loodud kestma", mis läbi väljapaistvate hoonete tutvustamise ning paljude arhitektide ja ehitusinseneride antud intervjuude suudab luua mitmekülgse pildi Eesti arhitektuurist ja ehitusest läbi aastakümnete.  

"Ene-Maris Talil on autorina ja toimetajana oskust luua ehituse ja arhitektuuri ümber laiemat pilti, konteksti," sõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. "Ühest küljest väljendavad tema saated hästi ehitusvaldkonna mitmekülgsust ning teisalt ehitustöödesse kaasatud inimeste väga erinevaid oskusi," lisas Leetma. 

Ene-Maris Tali on kirjutanud stsenaariume, tele- ja teatrilavastuste käsikirju, tootnud ja toimetanud dokumentaalfilme ning tema sulest on ilmunud kolm kogupereraamatut. Käesoleval sügisel ilmus ka tema esimene romaan. 

"Meil on hea meel ka selle üle, et Ene-Marise eestvedamisel on betoonarhitektuuri- ja -ehituse sari "Loodud kestma" jõudmas rahvusvahelise vaatajani läbi arhitektuurifilmide festivali Ark Rex, mida peetakse Helsingis neljandat korda", ütles Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. "See telesari demonstreerib kõigile, et Eesti ehitusettevõtted pole ainult kvaliteetse tulemusega alltöövõtjad vaid ka esinduslike ehitiste peatöövõtjad."

Betoonisõbra tiitli on varem pälvinud näiteks skulptor Oliver Soomets, ehitusinsener Riho Oras, arhitektuuriajaloolane Carl-Dag Lige jt. Auhind anti esmakordselt välj 2018. aastal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:03

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

11:42

Loomingu Raamatukogus ilmus nobelist Joseph Brodsky essee "Veepervel"

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:02

Mart Kalm: kõik ei pea autoga lauluväljaku juurde saama

09:56

Arvustus. Sadu "Probleemid paradiisis" julgustab nutma, naerma ja tundma

08:05

Eva Koff: kirjandus on illusioon, mille vahed täidab lugeja oma fantaasiaga

28.10

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

28.10

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.10

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

28.10

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

28.10

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

09:56

Arvustus. Sadu "Probleemid paradiisis" julgustab nutma, naerma ja tundma

28.10

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

28.10

Sinefiil | "Unistused" on kui seebiseriaal, kus palju ei juhtu, aga mida võiks veel mitu osa vaadata

28.10

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

08:05

Eva Koff: kirjandus on illusioon, mille vahed täidab lugeja oma fantaasiaga

28.10

Novembris jõuab kinodesse Riho Västriku dokfilm "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo