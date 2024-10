Pildid: Pocos avatud näitusel näeb nii Putinit, Trumpi kui ka Kamala Harrist

Neljapäeval avatakse popkunstimuuseumis Poco Soome kunstniku Antti Eklundi näitus "Võimu sümfoonia", mille tööd on loodud spetsiaalselt muuseumi jaoks.

"Aastal 2024 toimuvad valimised enam kui 100 riigis ja üle poole inimestest maailmas saavad anda oma hääle. Võim ja valitsemine on olulised teemad ning Antti Eklund peegeldab kunstnikuna oma vaadet sellesse aktuaalsesse teemasse. Tema teostes tõstatub küsimus võimu tähendusest tänapäeva killustunud maailmas, kus tõde on suhteline ja tegelikkus näiline." sõnas muuseumi asutaja Linnar Viik.

"Minu missioon on luua kunsti, mis toob esile ebaõigluse, paljastab võimu kuritarvitamise ja tõstab esile edusamme. Soovin anda inimestele jõudu, kutsudes meid kõiki üles tegutsema positiivsete muutuste nimel." kirjeldas autor Antti Eklund ja sõnas, et tema eesmärk on ellu äratada ja uuendada portreemaali traditsioone.

Antti Eklund on teinud karjääri arhitektina ja töötanud brändidega nagu Alessi ja Marimekko, samuti on ta õpetanud graafilist disaini Aalto Ülikoolis. Viimased 16 aastat on Eklund elanud Ameerika Ühendriikides.

"Võimu sümfoonia" on popkunstimuuseumis Poco avatud kuni 27. märtsini 2025.