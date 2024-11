"Arhitekti" lavastaja Taago Tubin: praegune aeg on pidetu

Lavastus räägib aastakümneid koos elanud abikaasade lahku kasvamisest. Nende kodust on saanud koht, kust lapsed ära igatsevad. Arhitekti rollis on tänavu Ugala trupiga liitunud Riho Kütsar, tema naist kehastab Merle Palmiste Eesti Draamateatrist.

"Kui kõik, mis su elus on enda arvates head olnud, hakkab ühel hetkel näppude vahelt ära libisema, siis see on väga suur tragöödia," märkis arhitekt Leod kehastav Riho Kütsar.

Leo koduperenaisest abikaasat kehastav Merle Palmiste mõistab naist, kes hakkab ennast justkui ära kaotama.

"Lahutus ei pruugi alati väga negatiivne või halb olla. Jah, see on keeruline, see on valus, aga sealt on võimalus areneda ja kasvada, midagi paremat asemele tekitada või iseendast paremini aru saada," rääkis Paulinet kehastav Palmiste.

Peaaegu 30 aastat tagasi kirjutatud "Arhitekt" jõudis lavastaja Taago Tubina kätte pooljuhuslikult, ent see tundus nii aktuaalne.

"Meie aeg on hetkel selline pidetu. Nagu me kõik tajume, on igapäevaelus väga raske tugipunkte leida. Aga hoolimata meie ümber toimuvast teatud lagunemisest suhetes, peremudelites, ühiskonnamudelites, otsivad inimesed ikkagi kontakti ja üritavad üksteisega kommunikeerida," märkis lavastaja Taago Tubin.

"Arhitekti" mängitakse Ugala teatri suures saalis.

Kunstnik Kristjan Suits, valguskujundaja Laura Maria Mäits, helilooja Vootele Ruusmaa, muusikaline kujundus Taago Tubin ja Vootele Ruusmaa, tõlkija

Kai Aareleid. Mängivad Riho Kütsar, Merle Palmiste (Eesti Draamateater), Jass Kalev Mäe, Lauren Grinberg, Tarvo Vridolin, Oskar Punga ja Vilma Luik.