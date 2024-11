Ugala teatris esietendub Šoti draama "Arhitekt"

"Arhitekt" räägib loo ühest tavalisest perekonnast. Pereisa Leo on tuntud arhitekt, kes hiilgeaegadel on pälvinud auhindu oma projekteeritud elamukomplekside eest. Nüüd kavandab ta peamiselt parklaid. Konflikt puhkeb, kui ühe Leo karjääris olulisima, kuid tänaseks amortiseerunud hoone elanikud nõuavad selle lammutamist. Samal ajal on amortiseerumas ka tema lähisuhted ja lähenemas lammutamisele kakskümmend viis aastat püsinud abielu.

Lavastaja Taago Tubin usub, et kõik inimesed on olnud või tahavad olla arhitektid. "Soovime olla need, kellel on visioone – kes loovad, kes ehitavad üles midagi võimsat, midagi üllatavat, midagi aegadeülest, midagi tunnustust ja auhindu väärivat. "Arhitekt" ongi lugu püüdest neid ideaale päriselus teostada," arutles Tubin.

Lavastuses mängivad värskelt Ugala teatri trupiga liitunud Riho Kütsar ja Lauren Grinberg, külalisena Merle Palmiste. Lisaks teevad Ugala trupist kaasa Jass Kalev Mäe, Tarvo Vridolin, Oskar Punga ja Vilma Luik.

Helilooja Vootele Ruusmaa, muusikaline kujundus Taago Tubin ja Vootele Ruusmaa ning valguskujundaja Laura Maria Mäits.