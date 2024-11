Arteri kvartali aatriumis näeb audiovisuaalset installatsiooni "Elujõud"

"Prantsuse filosoof Henri Bergson rääkis sellisest asjast nagu élan vital – elu jõud, jõgi mis liigub ja annab jõudu. õudsimegi kolm torni, arteri torni, Rain Retermann soovitas panna sambad siia ja panimegi 3 sammast, mis sümboliseerivad Arteri kvartalit, sellised elujõu sambad," installatsiooni loovjuht Joosep Jürisson.

"Minu kontseptsioon on Arteri logost ja majast inspireerunud, uus modernne loomismüüt, palju elemente läbi ajaloo: kust hakkab ookean pihta ja siis viis stseeni kosmose loomiseni," tutvustas Reino Aedmäe.

Kunstnik Siim Raud sõnas, et teoses on palju loomingulist vabadust. "Kujundid muutuvad hästi kiiresti, hästi spontaanselt, me mõtlesime, et see on nagu inspiratsioon, mis tuleb otse arterisse – nii kehasse kui ka Arteri majasse."