Lääne-Nigula kihelkonna ajalugu sai kaante vahele

Lääne-Nigula kihelkonna ajalugu on nüüd kaante vahel. Seitsme autori sulest tulnud teos hõlmab selle piirkonna ülevaadet muinasajast kuni 1940. aastani.

Lääne-Nigula kihelkond hõlmas Läänemaal omal ajal piirkonda, kuhu tänapäeval jäävad näiteks Taebla, Palivere ja Linnamäe. Raamatu "Lääne-Nigula kihelkonna lugu" seitsme autori hulgas on teiste seas arheloog Mati Mandel, kirikuloolane Priit Rohtmets ja folklorist Anu Korb. Teose koostaja Mikk Lõhmuse sõnul jaotub raamat nii ajaliselt kui ka valdkonniti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigepealt muinasaeg ja keskaeg, need on täiesti eraldi peatükid. Hilisemad ajaperioodid on siis valdkonniti võetud. Näiteks valla valitsemise lugu, hariduse lugu, näiteks vabatahtlike tuletõrje ja nii edasi, usuelu," rääkis Lõhmus.

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja Anton Pärn ütles, et ühe kihelkonna ajaloo käsitlemiseks võib valida erinevaid viise, aga selle raamatu puhul on latt seatud kõrgele.

"Temaatiline laius, uurijate professionaalsus ja haare - ütlen ausalt uhke tunne on seda raamatut vaadata," sõnas Pärn.

Mikk Lõhmus ütles, et Lääne-Nigula kihelkonna ajaloo varasem käsitlus on olnud sõltuvalt teemast üsna erinev.

"Oli valdkondi, mis olid päris hästi läbi käidud. Näiteks muinasaeg Mati Mandeli poolt. Näiteks oli 1960. aastatel tehtud kursusetöö kihelkonna haridusajaloo kohta, aga loomulikult olid ka valdkonnad, mis olid täiesti läbi uurimata. Näiteks vallavalitsemise lugu ja ka usuelu oli sellisel kujul läbi uurimata," ütles Lõhmus.

Mikk Lõhmuse sõnul panustasid raamatu valmimisse lisaks autoritele ka üle paarikümne inimese, kes andsid erinevaid materjale ja fotosid. Lisaks toetasid ettevõtmist peaaegu sada annetajat.