Ooperisolist Raiko Raalik: bassid on haruldane liik

Rahvusooper Estonia ooperisolist Raiko Raalik ütles kultuurisaatele "OP", et bass on maailmas üks haruldasemaid hääleliike. See-eest on basside lavakarjäär kõige pikem.

Raaliku jõulupuhkus veel alanud ei ole, selle aastanumbri sees on veel töid ja tegemisi. "Selle nädala reedel oli minu esietendus ooperis "Carmen" ja aasta lõpeb meil suurejoonelise balliga, nagu igal aastal Estonias," rääkis Raalik.

Sel aasta ballil viiakse publik rändama Lõuna- ja Põhja-Ameerika erinevatesse linnadesse. "Need lokatsioonid on teatrimaja peale ära jaotatud. Valges saalis üks linn ja peasaalis teine ja nii edasi. Nagu mulle on viimastel aastatel kombeks saanud, on minu ülesanne seal loetleda Don Giovanni naisi," selgitas ta solist, kes ise on aastavahetumise hetkel Sevillas.

Pühade ajal on ka Raaliku kodus laulmine omal kohal. "Kuna mul on kodus ka väike laps, siis traditsioone tuleb ikka hoida ja laulame jõuluvanale, laulame niisama, laulame duši all ja söögitegemisel, nagu igas peres ma arvan," tõdes Raalik.

Raalik on bass, keda on Estonias kõige vähem. "See on kogu maailmas nii. Seda hääleliiki on lihtsalt looduslikult kõige vähem," rääkis Raalik ja tõdes, et bassid on haruldane liik. "Koridoris oleme ikka kõik võrdsed, aga see on, jah, põnev hääleliik, mille karjäär kestab ka kõige kauem," lisas ta.