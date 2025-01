Sten Sheripov avaldas "Aurora" filmimuusikaalbumi

Seitsmeloolisel albumil on kuus instrumentaalpala ja seitsmenda loona lõpetab soundtrack'i ka filmis kaasa löönud koguduseansambel Põlev Põõsas, mille vokalist on Robert Linna.

"Lisaks muule filmis "Aurora" kõlavale muusikale palusid režissöörid mul kirjutada loo, mida esitaks koguduse ansambel eesotsas Robert Linnaga. Tundus, et see võiks olla midagi soul'ilikku ja emotsionaalset. Laulusõnad ei ole mitte religioossed, vaid pigem spirituaalsed ja igaüks saab sealt leida just sellise tähenduse, nagu talle sobib," ütles filmimuusika autor Sten Sheripov.

Robert Linna lisas, et "Aurora" filmis osalemine tähendab tema jaoks eelkõige režissööride poolset usaldust. "Ju ma olen teinud elus midagi õigesti kui mind valitakse kristliku bändi laulja rolli. Nali naljaks, on igal juhul suur au niivõrd andekate inimeste seltskonnas olla ja anda oma panus sellesse. "Tõeline valgus" räägib valguse poole pürgimisest. Vahet pole, millised kellegi religioossed eelistused on, kõik vaev siin elus on võimalik seljatada kui uskuda armastusse", sõnas Linna.

"Aurora" on Rain Tolki ja Andres Maimiku kolmas ühine mängufilm. See on lugu noorest naisest, kes on üles kasvanud tihedalt seotud, ühtehoidvas, aga ka üksteist jälgivas perekonnas. Kui aga peategelasele tekib metsik salaelu, mis vabastab teda reeglite diktaadi alt, hakkavad need kaks maailma - päritolupere ja keelatud armastus - liikuma vääramatul kokkupõrkekursil.

"Aurora" peaosas on Maarja Johanna Mägi, kõrvalosades astuvad üles Ott Kartau, Indrek Taalmaa, Kersti Heinloo, Jörgen Liik, Rea Lest jt.

Režissöörid-stsenaristid Andres Maimik ja Rain Tolk, operaator Heiko Sikka, kunstnik Anneli Arusaar, kostüümikunstnik Kärt Hammer, helirežissöör Olger Bernadt. Filmi produtsent on Madis Tüür, tootjaks Kuukulgur Film.