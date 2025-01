Galerii: Fotografiskas avati spordifotograaf Lembit Peegli esimene isikunäitus

Näitusel avaneb sissevaade spordifotograaf Lembit Peegli loomingusse. Kõnekatele ja mõjusatele fotodele on jäädvustatud osa Eesti spordikultuurist aastatel 1970–1990. Näituselt leiab ka kilde hilisematest spordihetkedest ja Peegel esitleb oma esimesel isikunäitusel mitmeid seninägemata kaadreid oma suurest pildikogust.

Näituse "Peegel/Pildis" põhirõhk asetseb ajalooliste hetkede tabamisel ja emotsionaalsetel olustikuvaadetel, mida Peegel on väleda reaktsiooniga edasi andnud. Ajastuomaste spordialade tiitlivõistlustel ja rahvaspordisündmustel sündinud mustvalged pildilood kõrvutuvad sinimustvalgete võiduhetkedega taasiseseisvunud Eesti esimestelt olümpiamängudelt, mis aitasid raamistada kogu riigi eneseusku ja tõusu.

Isikunäitus on oluline samm püüdluses säilitada Lembit Peegli pärandit, mis ei ole suuremale üldsusele siiamaani kättesaadav olnud. Näitusel on väljas ligikaudu 50 fotot ning selle on kureerinud Fotografiska Tallinn ja Lembit Peegel koostöös Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning spordiedendajate Are Altraja ja Peeter Keegiga.