Tambet Tuisk toob TÜVKA tudengitega lavale hübriidlavastuse "Memento2"

Veebruaris etendub kuuel korral Tambet Tuisu lavastatud performatiivne eksperiment "Memento 2", mis toimub korraga nii füüsilises kui virtuaalses ruumis. Etendajateks on TÜVKA neljanda kursuse näitleja eriala tudengid.

"Memento 2" on lavastus, kus pannakse füüsiline ja digitaalne etendus üheskoos hingama. Eksperiment uurib, kuidas säilitada intiimsus ja kohalolu ka siis, kui publik asub kahes täiesti erinevas dimensioonis – saalis ja veebis korraga.

"Mind huvitavad nende noorte mälestused ja teekond oma unistusteni ning kõik see, mis sinna vahele jääb. Need üliõpilased on juba küllaltki suure kaamera ees mängimise kogemusega, seda huvitavam saab loodetavasti seekordne eksperiment olema. Katsetame ja improviseerime koos kõigi nende meediumitega," rääkis Tuisk.

Etendajad loovad iga kord midagi uut, alustades ühest väikesest detailist, mis avab ukse lugudesse, unistustesse ja hetkede voogu. Publik, nii nähtav kui ka virtuaalne, on osa sellest protsessist, muutes hübriidetenduse elavaks ja orgaaniliseks. "Memento 2" on kutse mõelda koos, kuidas tehnoloogia ja inimlikkus saavad põimuda, et luua midagi ainulaadset ja kordumatut.

Eksperimendi lavastaja on Tambet Tuisk, programmeerija ja hübriidlahenduse looja Taavet Jansen, videotehnilise lahenduse loob Jürgen Volmer. Etendajad on Ronja Marie Tepp, Maria Helena Seppik, Kristjan Taska, Oskar Kröönström, Eva Maria Aru, Robin Täpp, Madleen Maria Kirja, Karl Jakob Bartels. Lavastuse produtsendiks on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia koostöös Elektron.artiga.

Hübriidlavastusest saab osa nii füüsiliselt Viljandisse, TÜVKA Vilma maja Cyclorama stuudiosse kohale tulles kui ka veebi teel. Etendused toimuvad 10., 11., 17., 18., 19. ja 20. veebruaril.