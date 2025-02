Galerii: nelja maakonna tantsupäev Rakveres pakkus rohkelt emotsioone

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsija, koreograaf ja pedagoog Tiina Ollesk, tantsuõpetaja ja koreograaf Sandra Põld ning tantsija, tantsuõpetaja ja produtsent Juulius Vaiksoo, kes teevad ka pärast maakondlikke tantsupäevi valiku lõppkontsertidel esinevatest tantsudest.

"Kuigi see piirkond on juba tuntud oma tugeva tantsutahte poolest, üllatavad nad jälle tantsijate võimekusega ja juhendajate leidlikkusega," jagas muljeid Tiina Ollesk. "Mind rõõmustasid eriti need tantsud, kus lisaks tehniliste oskuste täpsusele ja musikaalsusele on soovitud edastada tegijatele endale olulist sõnumit. Julgustab see, et laval oli mitmeid noorte lavastatud tantse ja et selles piirkonnas on nii palju loovate oskustega tantsuõpetajad. Arutamist vajaks aga teema, mis on autorilooming ja millal tähelepanu teistele autoritele muutub kopeerimiseks."

Sandra Põld lisas, et nii mõnigi tantsutrupp paistis silma oma professionaalse kohalolu ja meisterliku tantsutehnika valdamisega. "Laval oli lai emotsioonide palett – mõni tants puudutas sügavalt, mõni liigutas, mõni tekitas naerupahvaku ning mõni tants oli lihtsalt mõnus ja jalga tatsuma panev elamus."

Kontserdi külalistena astusid Rakvere teatris noorte tantsijate kõrval lavale ka professionaalsed tantsukunstnikud Maria Uppin-Sarv ja Valeria Tagel, kes esitasid katkendi Tantsumenüü lavastusest "Väli".

Tantsupäeva kontserti juhtis Oliver Reimann.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on eilse tuua kontserdil esinenud tantsutruppe ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Maakondlike tantsupäevade žürii tunnustuspreemiad Lääne- ja Ida-Virumaal ning Järva- ja Raplamaa pälvisid:

Ilusa teema südamlik ja siiras jutustus – Liliani Trennid tantsuga "Emad ja tütred" , autor Lilian Täht.

tantsuga , autor Lilian Täht. Uudsete ja loovate koreograafiliste kujundite ühtne ja värske esitus – All Dance tantsuga "Vahel lihtsalt keeb üle" , autor Liis Alliksoo.

tantsuga , autor Liis Alliksoo. Hea rütmitunnetuse ja naudinguga jutustatud lugu – tantsustuudio Viis Tähte tantsuga "Mereröövli möll" , autorid Ainikki Seppar, Yuliia Riazantseva.

tantsuga , autorid Ainikki Seppar, Yuliia Riazantseva. Visuaalset tervikut toetav ja leidlik muusika, kostüümi ja rekvisiidi sümbioos – Kadi Lepatriinud tantsuga "Kelgutamas" , autor Kadi Saks.

tantsuga , autor Kadi Saks. Helges tervikus kaunist karakteriloomet toetav koreograafia – tantsustuudio Arabesk tantsuga "Haldjate argipäevad" , autor Tatjana Tarakanova.

tantsuga , autor Tatjana Tarakanova. Hea energiaga laetud puhas ja ühtne esitus – tantsustuudio Varjud tantsuga "Tantsi igas olukorras!" , autor Natalja Jakovleva.

tantsuga , autor Natalja Jakovleva. Maagiline liigutuse ja aegruumi kooskõla – tantsustuudio Varjud tantsuga "Pimeduses, kas sa jääd?" , autor Valerija Zrajeva

tantsuga , autor Valerija Zrajeva Pausi ja liikumise delikaatne sümbioos nüüdistantsu oskuslikus autorikäsitluses – nüüdistantsu klass Triple Bounce tantsuga "Miks olla veel siin, kui pole miskit alles?" , autor Yulia Batova.

tantsuga , autor Yulia Batova. Mängleva kergusega rütmide vallutamine maitsekas esituses – esteetika- ja tantsukool tantsuga "Muutumatu" , autorid Getter Tõškevitš ja Anastasia Bezruchenko.

tantsuga , autorid Getter Tõškevitš ja Anastasia Bezruchenko. Kvaliteetselt humoorikas ja hea vaibiga esitus – tantsustuudio Viis Tähte tantsuga "Aap" , autor Yuliia Riazantseva.

tantsuga , autor Yuliia Riazantseva. Bollywoodilik uudishimu, kergus ja elurõõm – Paide Hammerbecki põhikool tantsuga "Lend värvides" , autor Diana Taar.

tantsuga , autor Diana Taar. Ürgse energiaga tantsija kohalolu maitsekas kompositsioonis – esteetika- ja tantsukooli Fäm grupp tantsuga "Vabaduse rituaal" , autorid Getter Tõškevitš ja Anastasia Bezruchenko.

tantsuga , autorid Getter Tõškevitš ja Anastasia Bezruchenko. Imetlusväärsed tantsijad ja ühtne grupitunnetus sisukate lavastuste meisterlikus esituses tantsudes "Novaator" ja "Vahel on tunne, et tahaks lihtsalt kraagelda" – tantsustuudio Arabesk, autorid Natalja Bažina, Karoline Suhhov.

Iga kontserdi lõpul kuulutavad oma eripreemia välja ka Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii. ENTÜ noortežürii eripreemia pälvis esteetika- ja tantsukooli Fäm grupp tantsuga "Vabaduse rituaal", autorid Getter Tõškevitš ja Anastasia Bezruchenko.

Lääne- ja Ida-Virumaa ning Järva- ja Raplamaa maakondlikul tantsupäeval Rakveres valiti publiku lemmikuks MTT tants "Panter", autor Marleen Veerpõld.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Pidulikud kontserdid toimuvad Paide Muusika- ja Teatrimajas 3. ja 4. mail.