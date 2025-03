Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepa lugemissoovitused: Kivirähkist kulgemiseni

Andrus Kivirähk "Karneval ja kartulisalat"

Kuurmaa ja Mäesepa peres kasvab kolm last. Kivirähki "Karneval ja kartulisalat" on nende pere lapsi saatnud. "Vahepeal on meil isegi hommikuti see, et ärkame ja me mõlemad Lauriga peame siit vähemalt ühe loo Kustile ette lugema. Väga toredad ja mõnusad ja lõbusad lood," kiitis Kuurmaa.

Laulja sõnul naerutab "Karneval ja kartulisalat" ka täiskasvanud. "Täiskasvanutel on ka lahe neid krutskiga lugusid siin avastada."

Julius Roberts "The Farm Table"

"Kuna me oleme loomas Ilmaveere aiandit, siis me ei saa üle ega ümber sellest, et meil on riiulis päris palju aiateemalisi ja kuidas toit peenralt taldrikule saab raamatuid," lausus Kuurmaa.

Mäesepa sõnul on Julius Robertsi lugu on väga inspireeriv. "Tegemist on osaliselt koka ja osaliselt aednikuga. See meesterahvas loob väga palju ilusat aiakeskkonda enda ümber," märkis ta. "Väga inspireeriv tegelane," nõustus Kuurmaa.

Karl Ove Knausgård "Koidutäht"

Kuurmaa rääkis, et Knausgårdi "Koidutäht" on tema jaoks viimasel ajal kõige kiiremini lennanud raamat. "Väga haarav, väga hästi kirjutatud. Mütoloogiat, müstikat ja põnevust on seal väga palju," kirjeldas ta. "Vaadates seda, mis maailmas toimub, saab ennast välja lülitada ja mõelda hoopis teistele asjadele."

Mihaly Csikszentmihalyi "Kulgemine. Optimaalse kogemuse psühholoogia"

"Ükskõik, millisel ajal me elame, on väga oluline see, et inimene oma elukogemuses tunnetab ära selle, mis talle rõõmu valmistab ja ellu kirge toob. See raamat analüüsib seda väga hästi," tutvustas Mäesepp.