Kuressaare kultuurikeskuses avati Juhan Peegli büst ja fotonäitus

Legendaarse ajakirjandusprofessori ja kirjaniku Juhan Peegli mälestuse jäädvustamisse panustas üle 400 inimese, kes kokku annetasid skulptuuride tegemiseks üle 70 000 euro.

Nii elusuuruses skulptuuri kui büsti valas pronksi skulptor Seaküla Simson.

Ligemale 250-st fotost koostatud näitus pakub aga ainulaadse sissevaate Juhan Peegli ellu ja loomingusse.

Juhan Peegel oli üks Eesti ajakirjandusõppe rajajaid ning tema käe all on Tartu Ülikoolis eriala omandanud paljud meie nimekad ajakirjanikud.

"Kuressaarel on ka üks väga oluline roll Juhan Peegli elus. Tema õppis siin Saaremaa Ühisgümnaasiumis ning oli ajalehe Meie Maa toimetuses tööl. Ta on oma mälestustes tõesti rääkinud üsnagi soojalt Kuressaarest. Ja kuna Juhan on ju pannud tohutu suure panuse ka rahvaluule uurimisse, siis kultuurikeskuses on meil ka raamatukogu," ütles Juhan Peegli mälestuse eestvedaja Raili Nõgu.