Lembit Uustulnd: "Avamere" raamatusarja tegelased on nagu mu perekonnaring

Hiljuti 85. sünnipäeva tähistanud Ülo Tuuliku värske raamat võtab kokku mehe mälestused 80-aastasest perioodist. Just nii on kirjanik ise kinnitanud, et tal on hea mälupilt ja mälestused hästi meeles alates viiendast eluaastast.

"Ma olen selle raamatu lehekülgedel, mida nüüd saab lugeda, kasutanud üheaegselt nii kirjaniku kui ajakirjaniku oskusi. Et reageerida kõigele, mis elus juhtub. Näiteks raamatu kõige viimane lugu läheb nii selgelt kokku tänapäeva muredega ja kannab pealkirja "Vanjad, ärge pommitage Odessat!"," tutvustas Tuulik.

Ülo Tuulik ei ole tuntud mitte ainult oma kaheksa seni välja antud raamatu poolest, vaid on ka kuulama panev jutuvestja. Ta ütles, et kõik tema elus läbi kogetud seigad ja juhtumised polegi veel kirja pandud. "Ma pean mõtlema ühe uue ettepaneku üle, mis mulle on tehtud, et ma hakkas justnimelt neid lugusid kirja panema!"

Aga Saaremaa merekirjanik Lembit Uustulnd ütles küll, et tõmbas kaheksanda "Avamere" raamatuga oma mereromaanide raamatuseeriale kriipsu alla. Ja seda vaatamata sellele, et lugejad sooviksid nende raamatute tegelaskujude seiklustele jätkuvalt kaasa elada.

"See sari sai sellega läbi. Üks mu sugulane arvas, et see pidi olema nagu kalmõki laul – istub hobuse seljas ja ratsutab ja mida näeb, sellest laulab. Iga asi saab ükskord läbi! Aga kui omavahel ausalt öelda, eks mul omal ka natuke kahju, sest kuue aasta jooksul kirjutatud kaheksa raamatut – sa oled nende tegelastega nii omaks saanud, nad on nagu perekonnaring," tõdes Uustulnd.

Merekirjanik ütles aga samas, et sellest kirjutamise pisikust ta päriselt lahti lasta ei suuda, et ainult kapteni pensionipõlve nautida. Ehk et tema seni avaldatud 17 raamatule tasub lisa loota. "Tulevad uued raamatud, aga ega me merest ei pääse. Me elame siin Saaremaal ja meri on ümberringi."