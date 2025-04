Eesti kinodesse jõuab Rail Balticu valmimisest rääkiv dokfilm

Lesiņš võtab ette reisi, et välja selgitada, miks 30 aastat tagasi alanud Rail Balticu projekt, mille valmimiseni peaks jääma vaid loetud aastad, on Euroopa Liidu rahastusest hoolimata ajakavast kaugel maas, eelarve ületanud ja võib jääda üldse lõpule viimata.

Karlis jälgib Rail Balticu projekti käekäiku, reisides kõigis osalevates riikides. Ta kohtub ametnike, sõjaväelaste, uurivate ajakirjanike, sundvõõrandamisele minevate maade omanike, projekti elluviijate ja ettevõtjatega, kes loodavad projektist kasu saada. Igaüks neist jagab oma nägemust sündmuste käigust ja tekkinud probleemidest. Teekond toob päevavalgele ka kuulujutte ja teooriaid: kas viivituste taga on venelased, hiinlased või hoopis lihtlabane bürokraatia?

Mis juhtub, kui see avalikkuse huviobjektis olev näidisprojekt ebaõnnestub ajal, mil Euroopas käib sõda ja Euroopa Liidu enda usaldusväärsus on terava tähelepanu all?

Film on toodetud Mistrus Media, Allfilmi, Staron Filmi ja Gebrüder Beetz Filmiproduktsion Lünberg koostöös. Eesti-poolne kaasprodutsent on Pille Rünk.