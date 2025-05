Tänavuse Liivi luuleauhinna laureaat on Janika Läänemets

Janika Läänemets (snd 1990) on lõpetanud Tartu Ülikooli kirjandusteaduse eriala ning kirjutanud kriitikat. Ta on seni välja andnud kaks luulekogu: "Vihma ja kurbuse maja" (2022) ning "Linnupetja" (2024). Tema loomingut iseloomustab mütoloogilisus, tugev loodustunnetus ja lüürilisus.

Žürii liikme Mart Velskri sõnul näib Läänemetsa luuletus "vahel on siin nii vaikne" "küll liikuvat selle maailma keeristormidest kuskil kaugel – täielikus vaikuses ja "ääremaa ääremaal" ─, kuid samas on see maailm siin üllataval kombel vägagi kohal. Maailmalõpp võib olla juba möödas, aga see võib ka alles alata ja alata kuskilt siitsamast."

Laureaat sai auhinnaks nahast karjasemärsi, mille on valmistanud kohalik noor nahakunstnik Iris Järg.

Žürii koosseisus Kruusa Kalju (esimees), Jüri Talvet, Berit Petolai, Mart Velsker, Heli Roosma, Janika Kronberg ja Tanar Kirs esitas auhinnale kokku 7 luuletust. Teised nominendid olid Elo Viiding, Indrek Hirv, Riste Sofie Käär, Enn Lillemets ja Lauri Pilter. Läänemetsalt oli nomineeritud kaks luuletust.

Muuseumis avati ka väljapanek aastatel 1987-2024 laureaadimärsse valmistanud nahakunstnik Ülle Paapi töödest. Augusti lõpuni avatud näitusel saab näha valikut laureaatide märsse läbi aastate, samuti Ülle Paapi maale ning nahkehistöid.

Liivi luuleauhinda antakse välja aastast 1965 ning selle pälvib üks eelmisel kalendriaastal trükis ilmunud luuletus, mis kannab liivilikku vaimsust.