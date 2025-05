Tartu toomkiriku varemed vallutab luule ja elektrooniline muusika

6. juunil toimub Tartu toomkiriku varemetes esimest korda Eestis Läti elektroonilise muusika ja luuleüritus "Luulekesköö kirikus". Laval on mitmed kodumaised luuletajad.

Esimest korda tuleb Läti ürituste sari "Dzejas pusnakts" ehk "Luulekesköö" üle piiri külla Eestisse, kus ajaloolise Tartu toomkiriku varemetes toimub "Luulekesköö kirikus". Üritusel kohtub Eesti luuletajate looming Läti elektroonilise muusikaga.

Luulekeskööl astuvad üles E.g.s, Sveta Grigorjeva, Sanna Kartau, Susanna Mett, Carolina Pihelgas, Elo Valner ja Joonas Veelmaa. Neid saadavad elektroonilise muusika, post-punk, gootiroki ja new wave DJ-setid läti duolt Pihtimus (Krista Kaufmane ja Gerda Roze Medne).

""Dzejas pusnakts" on hetk, mil luule ei kohtu mitte lugeja, vaid kuulajaga – kui luuletaja astub välja raamatust ja temast saab elav artist. See on ainukordne võimalus kogeda Eesti luulet avatud, gootiatmosfääriga toomkiriku varemetes," ütles üks korraldajatest Amanda Kaufmane.

"Luulekeskööd kirikus" korraldavad Läti organisatsioon Dzejas Pusnakts ja Eesti noore kirjanduse ajakiri Värske Rõhk.

Üritus toimub eesti ja inglise keeles.