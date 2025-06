Ilmus Balti noorte kirjanike antoloogia "Circa 7 Celsius"

"Balti noorte kirjanike antoloogia I" tekstid on kirjutatud 2024. aasta kevadel pärast Circa 7 Celsiuse võrgustiku esimest talvekooli. Lisaks eestikeelsele raamatule ilmub teos läti ja leedu keeles.

Antoloogia algab omamoodi manifestiga. "See antoloogia pole mingi järjekordne Baltimaade kultuuri populariseeriv väljaanne Euroopa Liidu rahastusega. Seda ei anta välja inglise keeles. Seda raamatut ei initsieerinud ükski kirjandusinstitutsioon, keegi ei tellinud neid tekste direktiivi alusel, ehkki tegu on küllaltki viisaka välimusega raamatuga on see punk-teos. Inimesed võtsid ette ja tegid ära."

Antoloogia tekstides on erinevaid kultuuriviiteid kõrvuti realistliku olustikuga; mütoloogiat ning ajalugu ja samas isiklikku siseelu; nii fantaasiat kui ka argielulist; poliitilisust ja sellele ignoreerimist; vormist kinnipidamist ja vaba suhtumist sellesse; transgressiooni ning midagi head ja lihtsat.

Antoloogia koostasid Kristel Zimmer, Mia Maria Rohumaa, Lauris Berzinś ja Simonas Bernotas. Läti- ja leedukeelsed tekstid tõlkisid eesti keelde Mikk Grins ja Lauris Grins.

Zimmeri sõnul on antoloogia koostamisel põhiliseks ajendiks soov, et Eesti, Läti ja Leedu noored kirjandusinimesed üksteist rohkem tunneksid. "Võiksime olla ka sõbrad ja teada, mis me teeme," ütles Zimmer Klassikaraadiole.

Nimi "Circa 7 Celsius" tähistab Baltimaade keskmist temperatuuri. "Mõtlesime, et see on hea ühenduskoht, kust neid kokkupuutepunktide otsinguid alustada," lisas Rohumaa.

Kogumikust leiab tekste järgmistelt autoritelt: Helena Aadli, Gustav Nikopensius, Susanna Mett, Paul Raud, Mia Maria Rohumaa, Kristel Zimmer, Lote Vilma Vītina, Līva Marta Roze, Emilija Grigorjeva, Evelīna Andzāne, Māra Ulme, Lauris Bērziņš, Patricija Gudekaitė, Simonas Bernotas, Dominykas Matulionis, Deividas Preišegalavičius, Tomas Petrulis ja Orestas Razumas.