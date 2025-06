Võrukeelne etendus "Lell" viib vaatajad paadiga otse sündmuste keerisesse

Vabaõhuetendus Karulas algab sellega, et paadipoisid viivad vaatajad Ähijärvele. Paatidega aerutatakse üle järve kunagise Plaagi talu varemete juurde, kus 80. aastat tagasi etendavad sündmused aset leidsid.

"Tegemist on samade inimestega, kes on siin päriselt olnud. See ongi see põhipõhjus, miks me toome inimesed just siia. See on päris seesama koht, kus kõik juhtuski - siinsamas taluhoovis, kus täna inimesed vaatavad seda. Kas nüüd täpselt niimoodi, aga needsamad inimesed. Neil on küll nimed muudetud," lausus etenduse lavastaja Agu Trolla.

Vabaõhuetendus "Lell" Autor/allikas: Karula teater sotsiaalmeedia

Omanäolise muusika lõi lavastusele Meelika Hainsoo.

"See lugu räägib eestlaste tegelikust ajaloost, mis sündis siinsamas kohas Plaagi talus, kus perepoeg pidi minema metsa ära ja elas pikalt sõja ajal punkris.

Räägib emaemast, kes kaotas oma talukoha ja räägib siis sugulastest, kes võtsid talu ära ja paraku konflikti tulemusena lasi perepoeg oma lelle maha," ütles pereema Anni tegelaskuju kehastav Kadri Janson.

Ähijärve ääres etendab Karula elamusteater lavastust "Lell" 12 korda, mille jaoks on kohalikud inimesed palju kaasa aidanud.

"See, mis me siin Karula kogukonnaga korda saatsime - ma ei oska seda muudmoodi kirjeldada kui väike kogukondlik ime. Võtta 35 inimest, kes on kõik tööinimesed, võtta nad kokku vabatahtlikkuse alusel, panna selline projekt püsti. Mul on ainult ülivõrdes sõnu selle kogukonna jaoks, et see on väga-väga äge ja fantastiline kogemus olnud," sõnas metsavenna Alberti tegelaskuju kehastav Kaspar Parve.