Järgmise Bondi-filmi lavastab "Düüni" režissöör Denis Villeneuve

"Minu esimesed kinoelamused on seotud 007'ga, ma kasvasin üles koos isaga Bondi filme vaadates, seega olen olnud selle sarja fänn alates esimesest filmist "Dr No", kus mängis Sean Connery," ütles režissöör Denis Villeneuve ning kinnitas, et ta plaanib ühelt poolt austada traditsioone, aga avada samas uusi uksi. "See on meeletu vastutus, aga samas ka suur au ja väga huvitav katsumus."

Amazon MGM filmistuudio juht Mike Hopkins lisas, et neil on samuti suur au, et just Denis Villeneuve on nõus lavastama järgmist James Bondi filmi. "Bond on ühe praeguse aja parima filmitegija kätes ja me ei jõua ära oodata, et alustada juba uue 007 seiklusega."

Enne James Bondi saagani jõudmist lõpetab Denis Villeneuve veel "Düüni" triloogia", kolmas film peaks kinodesse jõudma 2026. aastal.

Seni viimane Bondi-film "007: Surm peab ootama" jõudis kinodesse 2021. aastal, mille lavastas Jaapani-Ameerika režissöör Cary Joji Fukunaga. Viimases viies filmis on nimitegelast kehastanud Daniel Craig, kes uues filmis enam ekraanile ei naase, uut näitlejat ei ole peaossa aga seni veel kinnitatud.