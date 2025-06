Galerii: Glastonbury festivalil esinesid Charli XCX, Rod Stewart, The 1975 jt

Festivali peaesinejad olid briti indie-roki bänd The 1975, Kanada-Ameerika laulja-laulukirjutaja Neil Young ja USA popstaar Olivia Rodrigo. 29. juuni ehk pühapäeva traditsioonilise nn legendide esinemise võttis enda kanda 80-aastane Rod Stewart.

Lisaks neile võis kuulda musitseerimas USA räpparit Busta Rhymesi, Ühendkuningriigi räpparit Skeptat, briti popstaari Charli XCX-i ja üllatuskontsedi andis äsja värske albumiga välja tulnud Uus-Meremaa lauljatar Lorde'i.

Nelja päeva jooksul võis näha ka indie-roki bände The Libertines, Haim ja Kaiser Chiefs, briti tõusvat tähte Lola Young ja soul-lauljat Raye'd. Kokku käis Glastonbury lavadelt läbi 3972 esinejat, nende hulgas ka Eesti folktroonika ansambel Duo Ruut.

Olivia Rodrigo tõi üllatuskülalisena lavale The Cure'i solisti Robert Smithi ning varasema väljakuulutamiseta astus rahva ette ka pärast kaheaastast pausi uue singliga välja tulnud šoti laulja ja laulukirjutaja Lewis Capaldi.

Festivali külastas üle 200 000 inimese. Festivaliala mahutab kuni 210 000 inimest, kuid see aasta müüdi mõned tuhanded piletid vähem, et vältida ohtlikult suuri rahvamasse. Festivalipassid müüdi 2024. aasta novembris välja 37 minutiga.

Festivali jooksul tekitasid poleemikat nii iiri räpitrio Kneecap, kelle kontserdi ajal võeti üles lauluviis Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeri vastu, ning inglise punk-duo Bob Vylan, kes avaldas meelt Iisraeli ja Palestiina küsimuse üle. Mõlemal kontserdi ajal võis publikus näha rohkelt Palestiina lippe.

Festivali korraldajad mõistsid meeleavaldused hukka. "Nende hüüded ületasid selgelt piiri ja me tuletame kõigile festivali korraldamisega seotud isikutele tungivalt meelde, et Glastonburyl pole kohta antisemitismile, vihakõnele ega vägivalla õhutamisele," seisis festivali avalduses. Kohalikud politseiametnikud hindavad festivali videomaterjale, et teha kindlaks, kas on toime pandud kuritegusid, mis nõuaksid kriminaaluurimist

2026. aastal Glastonbury festivali ei toimu. Järgmise aasta suvel antakse tavapäraselt puhkust ja võimalus taastumiseks põllumaale, millel festivaliala laiub. Järgmine festival toimub 2027. aastal.