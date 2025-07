Pildid: Kalevi staadionil toimub tantsupeo peaproov-etendus

Tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ütles, et ettevalmistused etendusteks on kulgenud sujuvalt ja pikk prooviperiood on olnud edukas. "Tantsijad ja nende juhendajad on mitme proovipäeva jooksul väga palju pingutanud ning harjutanud keskendunult ja järjepidevalt. Proovid on olnud intensiivsed, aga koostöö on sujunud hästi," kirjeldas ta.

Tantsupeo kolme etenduse ja peaproov-etenduse piletid on välja müüdud. Staadionile pääsevad pealtvaatajad Ida ja Lääne väravast. Kõik väravad avatakse publikule tund aega enne etenduse algust.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma" toimub 3. kuni 6. juulil Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo üldjuht on Helin Pihlap.