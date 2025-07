Porise lauluväljaku taastamiseks on esimesed mururullid juba teele saadetud

Osaühinguga Eesti Murud võeti ühendust juba pühapäeva õhtul, et selgitada välja taastamise vajadus ja mastaap. Esmaspäeva hommikul hakkas täpsem murulappide transpordi korraldamine. Muruvaip kasvab põllu peal ning tellimusele vastavalt on võimalik see murumasinaga üles võtta, aluste peale laadida ja teele saata.

Ettevõtte tegevjuht Martin Geimonen ütles, et selline olukord pole igapäevane, aga ilma valida ei saa. "Nii suure tähtsusega pidu tuleb ikka ära pidada, ikka juhtub, et muru kaob selliste ilmadega lõpuks jalge alt ära."

"Praegu ma võin öelda, et teele läinud on läinud 600 ruutmeetrit muru. See peaks üsna pea olema lauluväljakul. Suurusjärk 1500 ruutmeetrit siirdemuru läheb sinna kokku, lisaks veel muruseemet. See on mastaapne töö, aga ei ole kõige hullem," leidis Geimonen.

Geimonen selgitas, et pärast muruseemne külvi läheb kuni kaks aastat, enne kui seda lõigata saab. Eesti Murude murupõllud laiuvad kahel suuremal lapil Tartu külje all. Muruvaiba siirdamisel pinnasega ühildumisel probleeme kartma ei pea, seemet külvates on oht tunduvalt suurem. Raskusi võiks põhjustada kuiv pinnas, muruvaip võib lihtsalt ära kuivada, kuid sel aastal seda probleemi ei ole.

Tema sõnul pole hea ka sel aastal kimbutav liigniiskus. "Kõige lihtsam näide on see, et kui tavaliselt saab murupõlde niita viietonnise masinaga, siis praegu aitab hädast välja väike murutraktor."

Koduste muruplatside probleemidega tegemisel tasub hinnata, kui kiire lapi korrastamisega on. Kiiremas korras saab kahjustatud kohale lapi peale panna, siis on taastumisprotsess küllaltki kiire. Muru külvates tasub arvestada, et taastumine võtab jällegi kauem aega. Ise muru siirdamisel tasub Geimoneni sõnul arvestada seemnetüübiga, sest mõnest seemnest kasvatatud lapp ei pruugi siirdamisele vastu pidada.