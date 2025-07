ERM-i õuele kerkib augustiks Eesti Rahva Kolahoov

Augustikuu vältel tegutsevas kolahoovis saavad 6–16-aastased lapsed ja noored kasutada ERM-ist ja sponsoritelt pärinevat ehituskola – laudu, kangaid, klotse ja muid materjalijääke – et luua oma reeglitega mängu- ja ehitusplats. Vanematele on lähedusse rajatud nn hoiuala, sest kolahoov on ainult lastele ja noortele. Aias toetavad laste tegevust koolituse läbinud täiskasvanud mängutoetajad. Kohapeal on olemas ka ehitamiseks vajalikud tööriistad. Kolahoovis mängimine on osalejatele tasuta.

"Enamik mängualasid nii Tartus kui sisuliselt igal pool mujal on kujunenud eeskätt täiskasvanute hirmude, mitte laste vajaduste ja huvide järgi. Nii on laste võimalused seal üpris piiratud, mäng pole vaba ja loovus ei saa rakendust," ütles Tartu LV maastikuarhitekt ja kolahoovi koolitaja Kristin Leis. Kolahoovis saavad lapsed tema sõnul mänguruumi ise luua ja otsustada, mida seal teha. "Kui laps saab võimaluse ise ruumi kujundada ja sedasi oma loovust arendada, on ta täiskasvanuna parema ruumitunnetusega ning tähelepanelikum ja nõudlikum oma keskkonna suhtes," lisas Arhitektuurikooli juhendaja ja kolahoovi projektijuht Piret Anier.

Mängu- ja ehitustegevusel hoiavad silma peal mängutoetajad – täiskasvanud, kes läbivad enne kolahoovi avamist kohapeal spetsiaalse kolmepäevase koolituse. Mängutoetajad oskavad riske ja konflikte adekvaatselt hinnata ning sekkuvad just parajal määral, et lastele jääks autonoomia oma tegevust ise juhtida. Koolituse kohad täitusid kiiresti. "Väga tore on näha, et kolahoovide ja vaba mängu vastu on nii suur huvi – koolitusest võtavad osa nii koolide, muuseumide, lasteaedade kui huvihariduse inimesed üle Eesti," ütles MTÜ Lapsed Õue liige ja kolahoovi koolitaja Leene Korp.

Kolahoovi ja koolitust veavad eest MTÜ Lapsed Õue ja MTÜ Ruumiharidus. MTÜ Lapsed Õue on Eesti esimese õuelastehoiu rajaja. Kooliealistele mõeldud kolahoove on nad levitanud juba mitu aastat. MTÜ Ruumiharidus tegeleb Arhitektuurikooliga, mille sihiks on, et rõõm ja teadmised elukeskkonna kujundamisest jõuaksid iga lapseni.

Eesti Rahva Muuseumi direktori Laura Kipperi sõnul rõõmustab muuseum kolahoovi kerkimise üle. "Mänguruum, kus lapsed saavad tegutseda loovalt ja enda tingimustel, on väga vajalik. Ootame suure põnevusega, mida meilt pärit "kultuurse kolaga" ette võetakse." Kipper ütles, et muuseum pingutab pidevalt selleks, et lastel oleks ERM-is hea olla. "Varsti aastaseks saavale Mängumetsale on ERM-i väliala elavdav kolahoov suurepärane lisa. Loodame, et kolahoovist saab siin igasuvine traditsioon."

Kolahoovid said alguse 1940-ndatel ja tänaseks on neid üle maailma loodud tuhandeid. Maastikuarhitektid ja disainerid märkasid, et lapsed eelistavad valmisehitatud mänguväljakutele kohti, kus nad saavad ruumi tarvet ja reegleid ise kujundada. Enamik täna kasvavatest lastest ja noortest elab korrastatud keskkonnas, kus materjal niisama tagahoovis ei vedele ning ruumide kasutusala on jäigemalt piiritletud.

Kolahoovi ideed on Eestis katsetatud juba 2021. aastast. Enda loodud mängukeskkond arendab sotsiaalseid oskusi, enesejuhtimist ja loovust, aga ka vaimset ja füüsilist tervist ning palju muud. Kolahoovis õpivad lapsed ja noored ka tööriistade kasutamist ning ringmajanduse kasu, kuid ka demokraatlikke põhimõtteid, sest vaba mäng soosib koostööd ja arendab probleemilahendamise oskusi.

Kolahoov tegutseb ERM-i välialal 1.–30. augustini.