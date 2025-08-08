Käsmus algab Põhja-Ameerika muusikast kantud Viru Folk

Lisaks paljudele armastatud eesti folkmuusikutele esinevad artistid Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja Mehhikost, samuti Iirimaalt, Ühendkuningriigist, Rootsist, Soomest, Šveitsist ja Poolast. Noortelava on aga täidetud Virumaa kohaliku pärimusega ning lasteprogramm pakub põnevaid tegevusi kõige noorematele festivalikülastajatele. Keskkonnaprogrammi raames saab rannakülale kohaselt kuulda Vladislav Koržetsi kalamehejutte.

Festivali tõmbab käima Tartu Ülikooli akadeemiline puhkpilliorkester Popsid oma "Hot Stuff" kavaga, kus esitatakse populaarseid Ameerika rock- ja popmuusika hitte popsilikus kõlapildis. Üles astuvad USA artistid Adrian & Meredith Band, Flagship Romance, Dan & Claudia Zanes, Banjolectric. Kanada on esindatud Kanada-Eesti bändiga Hypnosis Negative ja Nedsaja Küla Bändiga, mis esitab Kanadas üles kasvanud bassimees Iisak Sulev Andrelleri laule ja ka töötlusi tema Kanadas elatud nooruspõlve lemmikutelt. Mehhiko rütme lisab festivalile Sonido Gallo Negro. USA-UK bändi Helstringy juhendamisel saab tantsuklubis õppida Põhja-Ameerika tantse.

Festivali teeb eriliseks kaks tribuutkontserti. Tribuut kanadalasele Leonard Cohenile toimub laupäeval, 9. augustil pealaval, kus professionaalne Iiri-Soome Leonard Cohen Tribute Band esitab üle kahe tunni Coheni armastatud hitte. Reedel, 8. augusti õhtul on Tribuut Willie Nelsonile, kus Eesti kantri-legendid Toomas Lunge, Jaan Elgula, Bonzo jt austavad Ameerika legendaarset kantrimuusikut, laulukirjutajat, näitlejat ja aktivisti.

Festivalil on väärikalt esindatud kohalikud artistid Wiiralt, Svjata Vatra, David O'Brock & Kukerpillid, Smilers, Kantrimees, Taavi Peterson, Viveka, Paul Neitsov, Agulipoisid, Epifolium Caterva, Metsalind ja Jaan Eerik Priks, Yejah jt, kes kõik on lubanud lisada oma esitustesse Ameerika mitmekülgset muusikapärandit. Festivalil annab mitme etteastega põhjaliku ülevaate Põhja-Ameerika erinevatest muusikastiilidest ansambel Robirohi, mis juba 30 aastat on viljelenud ameerika rahvamuusikal põhinevat algupärast kantrimuusikat, mida festivalil koos külalisesinejatega juubelikontserdiga tähistatakse.

Noortelaval saab kõlama aga Virumaa pärimus, mida esitavad Noor Pärimusbänd "Tulevikumuusika 2025" tiitliga pärjatud Kuma ja TuviMäruliHärrad, kelle muusikas kohtuvad mänguline energia ja sügavad juured. Võistumängimise "Noor talent 2025" laureaatidena astuvad publiku ette kohalik mandoliinimängija Kaisa Helena Jalak ja ühe pere muusikutest esmakordselt kokku pandud trio Suur Terts. Lisaks esinevad suvise muusikakonkursi "Virumaa Suvesaund" eripreemia võitjad Virumaalt pärit Jürgen Rosenberg & Karoliina Alla.

Ka sel aastal ootab festivali väikeseid külalisi kirev ja loovust arendav lasteprogramm. Ammutades inspiratsiooni Põhja-Ameerika põlisrahvaste kunstist saavad kõik soovijad luua värvilisest liivast omaloomingulisi pilte. Lood ja laulud Maili Metssalu ja Lennart Lennukiga viivad kuulajad rändama Indiaanlaste maile, looduse rüppe ja tagasi iseenda unistustesse, luues jutustuse, mis sobib nii väikestele kuulajatele kui ka suurematele mõtisklejatele. Tapa Näppepildurid aga tutvustavad väikestele folkijatele erinevaid pille ning toovad lava noorele publikule lähemale, et äratada huvi pillimängu vastu.

Viru Folk kestab 8.–9. augustini.