Kertu Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks

Augusti alguses esitas seitse aastat Eesti Kontserti juhtinud Kertu Orro sihtasutuse nõukogule lahkumisavalduse, tuues välja riigi poolse toe puudumise. Kümme päeva hiljem teatas Rakvere linnavalitsus, et Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks.

"Komisjoni otsus oli üksmeelne. Lisaks pikaajalisele kogemusele on Kertu Orrol selge visioon Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru ja kogu Rakvere kultuurielu tulevikust. Soovime uuele direktorile palju edu ja loovust linna kultuurielu edendamisel," sõnas Rakvere linnapea Triin Varek.

Kertu Orrol on ligi 20 aastat kogemust strateegilises juhtimises, rahvusvahelises koostöös ning suurte kultuurisündmuste korraldamises ja turundamises. Orro on olnud Nargenfestivali produtsent, töötanud 15 aastat sihtasutuses Eesti Kontsert, neist seitse viimast tegevjuhina. Lisaks on Orro olnud 12 aastat Saaremaa ooperipäevade tegevprodutsent.

Kertu Orro on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis kultuurikorralduse erialal. ja on rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuridiplomaatia esindaja. 2025. aastal pälvis ta Poola Vabariigi Teeneteristi.

"Näen võimalust kujundada Rakverest – linnast, kus kohtuvad tugev kultuuripärand, kaasaegne mõtlemine ja loovust soosiv keskkond – silmapaistev kultuuri- ja sündmusturismi sihtkoht. Selle keskmes on Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru ning Vallimäe vabaõhukeskus kui vaimsed, loovad ja rahvusvahelise mõjuga tõmbekeskused," ütles Kertu Orro.

"Rakvere kultuurikeskusel on potentsiaal kujuneda tänapäevaseks "Ukuaruks" – paigaks, kus lihtsus, ausus ja sisuline sügavus loovad pinnase tähendusliku loomingu sünniks, mis kõnetab nii kohalikku kogukonda kui rahvusvahelist publikut".

Rakvere Kultuurikeskuse uus direktor asub ametisse 12. novembril.