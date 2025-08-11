X!

Kertu Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks

kultuur
Kertu Orro
Kertu Orro Autor/allikas: Gunnar Laak
kultuur

Esmaspäeval lõppes konkurss Rakvere kultuurikeskuse direktori ametikohale. Viieliikmeline komisjon valis üksmeelselt uueks juhiks varem Eesti Kontserti juhtinud Kertu Orro, kes asub ametisse novembris.

Augusti alguses esitas seitse aastat Eesti Kontserti juhtinud Kertu Orro sihtasutuse nõukogule lahkumisavalduse, tuues välja riigi poolse toe puudumise. Kümme päeva hiljem teatas Rakvere linnavalitsus, et Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks.

"Komisjoni otsus oli üksmeelne. Lisaks pikaajalisele kogemusele on Kertu Orrol selge visioon Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru ja kogu Rakvere kultuurielu tulevikust. Soovime uuele direktorile palju edu ja loovust linna kultuurielu edendamisel," sõnas Rakvere linnapea Triin Varek.

Kertu Orrol on ligi 20 aastat kogemust strateegilises juhtimises, rahvusvahelises koostöös ning suurte kultuurisündmuste korraldamises ja turundamises. Orro on olnud Nargenfestivali produtsent, töötanud 15 aastat sihtasutuses Eesti Kontsert, neist seitse viimast tegevjuhina. Lisaks on Orro olnud 12 aastat Saaremaa ooperipäevade tegevprodutsent.

Kertu Orro on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis kultuurikorralduse erialal. ja on rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuridiplomaatia esindaja. 2025. aastal pälvis ta Poola Vabariigi Teeneteristi.

"Näen võimalust kujundada Rakverest – linnast, kus kohtuvad tugev kultuuripärand, kaasaegne mõtlemine ja loovust soosiv keskkond – silmapaistev kultuuri- ja sündmusturismi sihtkoht. Selle keskmes on Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru ning Vallimäe vabaõhukeskus kui vaimsed, loovad ja rahvusvahelise mõjuga tõmbekeskused," ütles Kertu Orro.

"Rakvere kultuurikeskusel on potentsiaal kujuneda tänapäevaseks "Ukuaruks" – paigaks, kus lihtsus, ausus ja sisuline sügavus loovad pinnase tähendusliku loomingu sünniks, mis kõnetab nii kohalikku kogukonda kui rahvusvahelist publikut".

Rakvere Kultuurikeskuse uus direktor asub ametisse 12. novembril.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:12

Kertu Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks

15:14

Heliloomingu suvekoolis valmis 15 uudisteost

14:51

Rain Rannu film "Vaba raha" saab järje

14:40

"Rajum reede" kogus avanädalavahetusel veidi üle 1000 külastuse

13:24

Kaspar Viilup: Soome filmisuve varjundid

12:04

Arvustus. Gerda Kordemetsa "Häärber" tögab muhedalt eestlaste unistusi

09:01

Keelesäuts. Suht lamp säuts

08:00

Minu elu muutnud raamat | Tõnis Vilu ja "Teatud erandid"

10.08

Mäetagusel jõudis lõpule pärimusmuusikalaager

10.08

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.08

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

14:51

Rain Rannu film "Vaba raha" saab järje

13.05

Suri Terminaatori asutajaliige Arch Veimer

09.08

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

08.08

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

12:04

Arvustus. Gerda Kordemetsa "Häärber" tögab muhedalt eestlaste unistusi

04.08

Arvustus. Valu osatamine vendade Urbide loos

10.08

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

09:01

Keelesäuts. Suht lamp säuts

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo