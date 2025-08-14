X!

Suri muusik Heigo Mirka

Muusika
Heigo Mirka
Heigo Mirka Autor/allikas: Erakogu
Muusika

Täna lahkus meie hulgast 81-aastasena muusik, muusikapedagoog ja ansambli Rock Hotel asutajaliige ja kunstiline juht Heigo Mirka.

Heigo Mirka (sündinud 20. aprillil 1944) lõpetas 1969. aastal Tallinna Muusikakooli kontrabassi erialal ja töötas hiljem samas muusikakoolis bassiõpetajana.

Enne ansambli Rock Hotel asutamist mängis Mirka basskitarri ansamblites Optimistid (1965–1969) ja Psycho (1974–1977).

Ansamblis Rock Hotel mängis Mirka basskitarri ja laulis bändi tegevuse algusest kuni bändi lõpuni 2022. aastal.

Mirka on Rock Hoteli repertuaaris olnud laulude "Möödas on öö", "Vana raadio", "Ämblik", "Kana" ja "Üheskoos" autor. Ta on kirjutanud sõnad populaarsetele lauludele nagu "Kui oleksin tuul", "Kuulsuse ahelad", "Tähti üheks õhtuks", "Kevadelaul", "Videvik", "Kikilips", "Kuidas läks sul see mäng", "Teesklus" ja "See on nii".

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

21:26

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

18:40

Suri muusik Heigo Mirka

16:18

Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

14:14

Arvustus. Ihulik teekond armastuseni

11:45

XXI Tallinna Kammermuusika Festivali peateema on heliloojate armastuskirjad

11:31

Arvustus. Ka lahtisest uksest sissemurdmine teeb häält

10:11

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

08:52

Galerii: Telliskivis avati Inessa Saaritsa ja Liisa Kanemägi näitused

13.08

Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

13.08

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18:40

Suri muusik Heigo Mirka

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

10:11

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

12.08

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

14:14

Arvustus. Ihulik teekond armastuseni

13.08

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

13.08

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

11:31

Arvustus. Ka lahtisest uksest sissemurdmine teeb häält

13.08

Ariva: "Kuumadest allikatest" leiab autoreid, keda ei tunne ka kirjandusteadlased

13.08

Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo