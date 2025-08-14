Suri muusik Heigo Mirka

Heigo Mirka (sündinud 20. aprillil 1944) lõpetas 1969. aastal Tallinna Muusikakooli kontrabassi erialal ja töötas hiljem samas muusikakoolis bassiõpetajana.

Enne ansambli Rock Hotel asutamist mängis Mirka basskitarri ansamblites Optimistid (1965–1969) ja Psycho (1974–1977).

Ansamblis Rock Hotel mängis Mirka basskitarri ja laulis bändi tegevuse algusest kuni bändi lõpuni 2022. aastal.

Mirka on Rock Hoteli repertuaaris olnud laulude "Möödas on öö", "Vana raadio", "Ämblik", "Kana" ja "Üheskoos" autor. Ta on kirjutanud sõnad populaarsetele lauludele nagu "Kui oleksin tuul", "Kuulsuse ahelad", "Tähti üheks õhtuks", "Kevadelaul", "Videvik", "Kikilips", "Kuidas läks sul see mäng", "Teesklus" ja "See on nii".