Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

Seenenäitus lastekirjanduse keskuses
Seenenäitus lastekirjanduse keskuses Autor/allikas: kuvatõmmis / ERR
Sügis toob taas kaasa seenejutud ja -näitused. Tallinnas Eesti lastekirjanduse keskuses avatud väljapanek "Mükoloogia ehk seente salajane elu" kutsub avastama seenemaailma läbi illustratsioonide, luuletuste ja mängude.

Näituse keskmes on 26 eesti raamatukunstniku loodud seeneteemalised illustratsioonid.

"Kunstnikud on seda kujutanud väga huvitavalt ja eriilmeliselt. Seenenniidistik ümber võib väga palju fantaseerida, et kas need seened siis suhtlevad omavahel, ja kas seened ja ülejäänud loodus metsas suhtlevad omavahel. Oleme leidnud ka helifaile, kus on lindistatud seente maailma taustaheli. Seente ümber saab luua igasuguseid põnevaid lugusid," rääkis lastekirjanduse keskuse programmijuht Katrin Tõnisson.

Lisaks piltidele laiub keskuse suures saalis pehme samblavaip, kus saab kogeda päris metsa tunnet, noppida tillukesi heegelseeni ja lugeda seeneteemalisi raamatuid ja luuleridu.

"Näituse ruumikujunduse kunstnik Kristel Maamägi kutsus appi Tiia Metsa, kes oma nobedate näppudega on loonud need imelised seenekübarad. Meie keskuse naiste osavate näppude abil on saanud valmis samblamaastik, lisaks muud põnevad detailid, mis peaksid pakkuma tegevust nii väiksemale kui suuremale näituse külastajale," tutvustas Tõnisson.

Näitus ja sellega kaasnev haridusprogramm lastekirjanduse keskuses kestab novembri lõpuni.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

