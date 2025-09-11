Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

Südalinna teatri riiklikku toetust kärbitakse 15,5 protsenti ehk 400 000 euro võrra. Peamise koondamiskoormuse on kandnud administratsioon. Varasemalt on töölepingu lõpetamise teate saanud 17 administratsiooni töötajat.

Teatri avalike suhete juht Oksana Talisainen sõnas ERR-ile, et teatri töötajad said eelarve kärpimisest teada 10. juunil, mil toimus teatri nimemuutuse pressikonverents.

Neljapäeval sai koondamisteate kaheksa näitlejat. Talisaineni sõnul võib teater välja öelda vaid nende näitlejate nimed, kes on selleks loa andnud. Oma nime on lubanud avaldada Aleksandr Ivaškevitš, Natalia Murina, Aleksandr Okunev, Jekaterina Kordas ja Larissa Savankova.

Koondamisteate saanud näitlejate lepingud lõppevad detsembrikuus. Selleks, et repertuaaris olevad lavastusi edasi mängida, loodab teater nendega tulevikus rollilepingud sõlmida. "Me väga loodame koostööd rollilepingute alusel jätkata," sõnas Talisainen.