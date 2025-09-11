X!

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

Teater
Aleksandr Ivaškevitš
Aleksandr Ivaškevitš Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Teater

Südalinna teater (endine Vene teater) teatas neljapäeval, et koondavad riikliku toetuse kärpimise tõttu kaheksa näitlejat.

Südalinna teatri riiklikku toetust kärbitakse 15,5 protsenti ehk 400 000 euro võrra. Peamise koondamiskoormuse on kandnud administratsioon. Varasemalt on töölepingu lõpetamise teate saanud 17 administratsiooni töötajat.

Teatri avalike suhete juht Oksana Talisainen sõnas ERR-ile, et teatri töötajad said eelarve kärpimisest teada 10. juunil, mil toimus teatri nimemuutuse pressikonverents.

Neljapäeval sai koondamisteate kaheksa näitlejat. Talisaineni sõnul võib teater välja öelda vaid nende näitlejate nimed, kes on selleks loa andnud. Oma nime on lubanud avaldada Aleksandr Ivaškevitš, Natalia Murina, Aleksandr Okunev, Jekaterina Kordas ja Larissa Savankova.

Koondamisteate saanud näitlejate lepingud lõppevad detsembrikuus. Selleks, et repertuaaris olevad lavastusi edasi mängida, loodab teater nendega tulevikus rollilepingud sõlmida. "Me väga loodame koostööd rollilepingute alusel jätkata," sõnas Talisainen.

Toimetaja: Karmen Rebane

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:16

Galerii: maalikunstnik Katrin Piile avas Tütar galeriis isikunäituse

19:58

Pärnu linnagaleriis avaneb mälestustest ja unenägudest inspireeritud näitus

19:42

Suurgildi hoones avati Arvo Pärdi loomingust inspireeritud köitekunstinäitus

19:21

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

17:25

Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi

17:21

Eesti Kontserdi hooaja avavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse

12:56

Südalinna teatri uus hooaeg toob lavastusi Sveta Grigorjevalt, Kertu Moppelilt jt

12:38

Eestis valminud lühifilm "Kiievi tort" võitis Kiievi filmifestivalil parima Ukraina filmi auhinna

11:54

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

08:56

Pildid: Vano Allsalu avas Haus galeriis maalinäituse

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

11:54

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

10.09

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

10.09

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

10.09

EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo