Galerii: Pärnus avati fotonäitus Argentinast kodusõja ajal välja viidud filmirullidest

22-aastane Jose Luis Ledesma oli alles alustanud oma karjääri Argentina kõige olulisema päevalehe Crónica ajakirjaniku ja fotoreporterina, kui algas nn räpane sõda, kus Argentina antikommunistlik liit jahtis dissidente, keda seostati sotsialismiga.

Crónica toimetuses toimusid pidevad ajakirjandusliku materjali konfiskeerimised ja läbiotsimised. Tema mitmed kolleegid kadusid või langesid mõrvade ohvriks, ka Ledesmat üritati mitu korda tappa. Lõpuks muutus olukord juba nii ohtlikuks, et ta põgenes riigist ja võttis salaja kaasa mõned filmirullid, mis olid pääsenud konfiskeerimisest. Oleks ta nendega tabatud, siis teda enam poleks, et nendest aegadest rääkida. Näitus ongi nendest säilinud fotodest.

Ledesma uus koduma Itaalia talle kodakondsuse riigile osutatud teenete eest (st tema ajakirjandusliku tegevuse eest). Näituse teine osa "Õige ja valus" näitab Lõuna-Itaaliat kui rahvaste, arusaamade ja kultuuride segu.

Näitus jääb avatuks kuni 26. oktoobrini 2025.