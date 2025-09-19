X!

Vaba Lava avab Salme kultuurikeskuses uue hooaja Mari-Liis Lille lavastusega

Teater
Vaba Lava
Teater

Vaba Lava avab uue hooaja Salme kultuurikeskuses, kus ajaloolise maja kolmas korrus kujuneb nüüd väiketeatrite ja vabakutseliste lavastajate oluliseks loomekeskuseks.

"Salme saalide potentsiaal on suur – see on koht, kus saavad kokku eksperimentaalne looming, rahvusvaheline koostöö ja uue põlvkonna hääled. Me ei koli lihtsalt uude majja, vaid viime ellu idee, et Eesti teater peab olema avatud, mitmekesine ja piiriülene," ütles Vaba Lava tegevjuht Märt Meos.

Vaba Lava uus teatrikeskus pakub proovisaale ja mänguvõimalusi just neile, kel seni on olnud raskem leida oma loomingule ruumi. "Tänapäeva teater ei toimu enam ainult suurel laval ja nelja seina vahel. See on dialoog ühiskonnaga, rahvusvaheline ja mobiilne, vahel ka ebamugav. Meie eesmärk on pakkuda platvormi neile häältele, mis muidu jääksid kuulmata," rõhutab Meos.

Kunstiliselt on Vaba Lava tuntud oma kahe aasta pikkuste rahvusvaheliste kuraatorprogrammide poolest, mida on juhtinud viimastel aastatel Leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius ja praegune Krakowi Rahvusteatri juht Jakub Skrzywanek.

Uut hooaega alustatakse  lavastusega "Sisekliima" (lavastaja Mari-Liis Lill), mis vaatleb inimsuhteid ja ajastu sisepingeid, mil tänane maailm meie ümber muutub kiiremini kui kunagi varem.

Toimetaja: Kaspar Viilup

