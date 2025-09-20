"Rahamaast" saab seriaal

"Ringvaade" kohtus "Rahamaad" vaatamas käinud Taani ajakirjanikega, kes kunagi Danske rahapesuskandaali paljastasid, ning vestles lavastuse tegijatega, kes kinnitasid, et valmimas on näidendist veel laiapõhjalisem seriaal.

Kolmapäeval tulid Eestisse "Rahamaad" vaatama Taani ajakirjanikud, kes kunagi Danske rahapesuskandaali paljastasid. Ajakirjanike sõnul ületas näidend nende ootused ja jättis sügava mulje.

"Oli huvitav näha, et see, mis meie jaoks algas igavate pangadokumentide ja deklaratsioonide uurimisega, saab muutuda millekski põnevaks ja naljakakski," rääkis uuriv ajakirjanik Michael Lund.

"Võis palju äratuntavat näha. Juveelid, kallid autod, seletamatu rikkus pangajuhtide kontodel, kes on nüüdseks kohtu all," lisas Eva Jung.

"Me juba teadsime, et sellel juhtumil oli Eestis suur mõju, aga Kopenhaagenis elades ei saa muidugi täielikult kindel olla. Tänane etendus kinnitas mulle just selle sündmuse mõju Eesti ühiskonnale ning siinsetele poliitilistele ja finantsteemalistele aruteludele," rääkis Lundi ja Jungi kolleegi Simon Bendsten.

Lund, Jung ja Bendsten olid Eestis stsenaristi ja lavastaja kutselt. Hendrik Toompere jr sai ajakirjanike vestlusest kinnitust, et mõnele dramatiseeritud momendile vaatamata olid nad õigel tool ja sündmused said lavale toodud üpris tõetruult. Dramaturg Mehis Pihla lisas, et "Rahamaa" on kõnetanud teisigi välismaiseid vaatajaid ning annab tegijatele indu juurde luua tulevikus veel midagi, millel võiks olla rahvusvahelist potentsiaali.

"Rahamaad" on nüüdseks tõlgitud muu hulgas rumeenia ja prantsuse keelde. "Kohe saab rootsikeelne tõlge valmis, peame veel pealkirja osas kokkuleppele jõudma. Tõenäoliselt tuleb ka läti- ja soomekeelne tõlge," sõnas Pihla. "Oli ju ka New Yorgis lugemine, Saksamaal oli lugemine, Poolas oli lugemine," lisasid Toompere ja Pihla.

"Lootus, et seda hakatakse Ameerikas tegema on tegelikult väike, sest meie lavastus on meeletult suur. Nemad on harjunud, et sellised väikesed tegijad, nagu meie seal oleme, teevad tavaliselt kolme või nelja näitlejaga ja seda on ilmselgelt vähe selle loo jaoks," nentis Toompere jr.

Kuna materjali ja rahapesuskandaaliga seotud lugusid tuleb tegijatele aina juurde ning näidendi esimene versioon oli juba viis tundi pikk, siis ongi Toompere sõnul ainuõige teha "Rahamaast" seriaal.

"Oleme saanud arendusraha ja kui leiame veel raha, siis on meil tõsine plaan see sarjaks teha," sõnas Toompere. Pihla on tänaseks sarjale juba kuus osa valmis kirjutanud. Palju kiidetud režii tegi lavastusele Ove Musting, kellest saab ka sarja režissöör. "Rahamaa" või "Business as usual" stsenaarium on valitud juba ka mitmele prestiižsele rahvusvahelisele sarjaüritusele, kust otsitakse partnereid, sest tegijate soov on viia lugu rahvusvahelisele areenile.

"Tegemist on teadaolevalt maailma kõige suurema rahapesuskandaaliga ja kui kõik sarja- ja filmitootjad alati otsivad seda püha graali või lugu, mis võiks maailmas kõnetada, siis, jah, see lugu ei näita meid tõenäoliselt kõige paremas valguses, aga meil on üks lugu, millest võiksid aru saada inimesed üle maailma. Kindlasti on ka väga oluline rääkida, et mis asi see rahapesu on," rääkis Musting.

"Sari annab võimaluse minna päris kohtadesse. On see siis Annelinn või Austria või Taani. Siin teatrilaval peame seda kuidagi läbi kujundi lahendama, aga sarjas saame päriselt nendes kohtades filmida," lisas Toompere.