Gretchen Lawrence'i duo New York avaldas lühialbumi "Push"

Duo debüütalbum "Now Sleep Till N.Y." ilmus 2022. aasta oktoobris. Möödunud aastal avaldati topeltalbum "Rapstar*", mis ilmus Lolina plaadifirma Relaxin Records alt.

Duos teeb Lawrence'i kõrval kaasa New Yorgi kunstnik Coumba Samba. Kuueloolisel lühialbumil tehakse lahti kruvitud ja pea peale pööratud elektroonikast äraolevat ja hajameelset online-popmuusikat.

Grete Ly Valingu ehk Gretchen Lawrence'i eksperimentaalpopi duo New York avaldas uue lühialbumi "Push".

