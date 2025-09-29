X!

Ansambel Koer avaldas lühialbumi "Karake"

Muusika
Ansambel Koer
Ansambel Koer Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Muusika

Ansambel Koer avaldas kuueloolise lühialbumi "Karake", millel kõlab 2005. aastal Koera teise albumi tarvis kirjutatud muusika.

Koer tähistab tänavu 21 aasta möödumist 2004. aastal ilmunud debüütalbumist "Pure". Bändis tegutsesid toona Vaiko Eplik, Jaan Pehk, Ivo Etti ja Margus Tohver. Sünnipäevakontsertidel liitub bändiga ka Villem Eplik.

Nüüd on ilmunud ka värsket muusikat. "Karake", Koera uus lühialbum, pidi algselt saama bändi teiseks täispikaks, kuid laialiminemise tõttu ilmumata jäi. "Kuigi "värske" on ikkagi jutumärkides, kuna enamik instrumente on salvestatud 2005. aasta kevadel ja lauldud-miksitud sai materjal alles aastal 2018," teatas Vaiko Eplik ühismeedias.

Lood "Piss" ja "Süstime" ilmusid eraldi ka 2019. aastal, mil bänd samuti "Karakese" ilmumiseks valmistus, aga plaat jäi ka toona kuulajate eest peitu.

Epliku rääkis saates "Hommik Anuga", et alguses jäädi ühe plaadi juurde pidama, sest bändi muusika läks järjest pehmemaks, aga tekstid aina karmimaks. "See ei toimunud enam kokku, kõlas mingist hetkest nagu roppus roppuse pärast. Esimesel plaadil on kõik rumalused põhjendatud, nad kõik kandsid mingisugust sõnumist. Aga teise plaadi peal tundus, et see kõik on punnitatud ja ei ole enam nii põhjendatud," selgitas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

